Newcastle : Alexander Isak out jusqu'à la fin de l'année !

Recruté cet été par Newcastle pour environ 70 millions d'euros en provenance de la Real Sociedad, Alexander Isak (23 ans) va être éloigné des terrains pendant un long moment. Auteur de deux buts en trois apparitions de Premier League cette saison, l'attaquant suédois est blessé à la cuisse depuis la dernière trêve internationale et son retour est retardé.

Il devrait être de retour après la Coupe du monde. Son entraîneur Eddie Howe a réagi à travers les réseaux sociaux du club : « C'est frustrant pour lui parce qu'il se sentait vraiment bien et il a fait beaucoup de travail pour se mettre en forme. C'est vraiment dommage parce qu'il cherche désespérément à faire sa marque ici mais il est jeune, il a un long avenir devant lui ici donc nous devons le protéger et nous assurer qu'il revienne bien ».

"We don't think we'll see Alex back before the World Cup. Unfortunately he's had a setback on his thigh. It's been very frustrating for him as a new player in a new league. I thought he was acclimatising well and picked up the injury with Sweden." pic.twitter.com/NE7jXTy3sM