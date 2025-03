Un cador anglais entre dans la danse pour Dean Huijsen, les salaires hallucinants des joueurs de Premier League

Grosse bataille pour le nouveau crack de l’Espagne

Dans Sport, on parle de Chelsea qui se mêle de la signature de Dean Huijsen. Le défenseur de 19 ans de Bournemouth, qui vient tout juste de fêter sa première cape avec l’Espagne, attire l’attention des plus grands clubs européens. «Il va avoir beaucoup d’offres et sa place est en Espagne», a déclaré son coéquipier Justin Kluivert. Chelsea, sous la direction d’Enzo Maresca, s’intéresse particulièrement au joueur, tout comme le Real Madrid, qui travaille en coulisses depuis des mois. «La décision de jouer pour l’Espagne rapproche Huijsen du Real», estiment certains observateurs. Manchester United, le PSG et le Bayern sont également sur les rangs pour s’attacher ses services.

Haaland a touché le jackpot

Comme pour nos joueurs français, les Anglais ont à leur tour dévoilé le salaire des joueurs de Premier League. Sans surprise, on retrouve Erling Haaland et son contrat en or jusqu’en 2034. Il touche un salaire de 2,34 millions par mois, juste devant Kevin De Bruyne et ses 2 millions par mois. Derrière, on retrouve Casemiro et Mo Salah avec 1,76 million, puis Rashford et Sterling tous les deux à 1,64 million par mois. Pour les coachs, c’est Pep Guardiola qui est premier du classement avec 1,93 million d’euros par mois. Comme en France, on retrouve des joueurs avec des salaires choquants pour un statut moindre.

Le Brésil se fait fracasser

Le Brésie inquiète. Ce jeudi matin, le Daily Mail se demande comment le Brésil est devenu la risée du football de sélection. La Seleção traverse une crise profonde après sa lourde défaite 4-1 contre l’Argentine, qui a souligné l’écart grandissant entre les deux équipes. La presse brésilienne parle d’un "fiasco pour l’éternité", tandis que l’entraîneur Dorival Junior est plus que jamais menacé. Dans L’Equipe, on titre "Samba triste". Le Brésil que l’on a connu avant est mort. Dans Sport, on écrit : "il y a un monde entre cette Albiceleste et ce Brésil sans âme". Scaloni a dominé l’approche tactique, tandis que Dorival Júnior a "suicidé" son équipe avec un plan inefficace. "Le Brésil n’a jamais été un rival", et même le retour de Neymar ne semble pas pouvoir sauver cette Seleção en crise.