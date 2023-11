PSG - Newcastle : Kylian Mbappé symbole d’une attaque dysfonctionnelle

Quelques semaines après la déroute contre l’AC Milan à San Siro (2-1), le Paris Saint-Germain ouvrait les portes de son Parc des Princes ce mardi soir au club anglais de Newcastle, dans le cadre de la 5ème journée du groupe F de Ligue des Champions. Une véritable affiche qui sentait bon la poudre pour plusieurs raisons : déjà parce que les Magpies avaient giflé les Parisiens (4-1) en octobre dernier sur la pelouse de St. James Park, mais aussi parce que cette rencontre était décisive pour la course aux places qualificatives. Dans le froid francilien, le PSG a bien failli s’écrouler face à des Magpies très efficaces (1-1) avant d’accrocher le point du match nul à la dernière seconde. Et derrière ce marasme des Parisiens, un homme n’a pas été la hauteur malgré le penalty réussi en fin de match (90e+8) : Kylian Mbappé, capitaine d’un soir en l’absence de Marquinhos.

La suite après cette publicité

«C’est frustrant parce qu’on domine cette équipe de bout en bout. Ils n’ont rien. On savait que c’était leur jeu de ne rien avoir mais on doit mieux finir nos actions. On a beaucoup trop d’occasions pour un match de Champions League. Et ça, ce n’est pas la structure ni l’organisation, c’est nous les joueurs. Il faut qu’on soit beaucoup plus appliqués devant le but. Dans des matches couperets, on doit tuer, on a eu beaucoup trop d’occasions. Normalement on doit gagner le match très largement», a expliqué l’attaquant parisien après la rencontre au micro de Canal+. En effet, le PSG a tiré 31 fois au but, pour seulement 7 frappes cadrées. D’après Opta, les hommes de Luis Enrique n’ont marqué qu’un seul but malgré 4,47 xG, soit un déficit de 3,47 buts. C’est tout simplement le score le plus élevé dans un match de C1 depuis que l’UEFA a introduit cette donnée lors de la saison 2013/2014.

À lire

PSG - Newcastle : les nouveaux choix contestables de Luis Enrique !

Une campagne loin de ses standards !

Un grand leader se définit par ses prestations dans les matchs. Et si Kylian Mbappé nous a habitués à des chefs d’œuvre avec les Bleus, mais aussi avec le PSG, force est de constater que ses copies rendues dans les phases de groupes de Ligue des Champions laissent plus qu’à désirer cette saison. Après cinq rencontres disputées dans le groupe F, le capitaine de l’Equipe de France n’a marqué que trois buts, dont deux penalties contre le Borussia Dortmund lors de la première journée et ce soir face à Newcastle, et n’a délivré aucune passe décisive en Ligue des Champions cette saison. Et encore ce soir, le numéro 7 parisien a fait preuve d’un manque criant d’efficacité, loupant un grand nombre d’occasions. S’il n’a pas été le seul fautif en témoigne les loupés de Barcola et Dembélé, ses grandes responsabilités le placent au cœur de la mauvaise production offensive de son équipe aujourd’hui : «Je suis très heureux de son comportement et de l’attitude de nos joueurs en général. Quand le ballon ne veut pas rentrer, c’est dur. On a été longtemps menés. Je suis très heureux de la capacité de mes joueurs à maintenir le niveau et à ne pas être frustrés», a néanmoins tempéré Luis Enrique en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Pour illustrer le propos, deux actions symbolisent la prestation : d’abord en première période où sur un bon centre d’Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, alors bien démarqué, s’est compliqué la vie en tentant une madjer très difficile en déséquilibre au lieu d’un plat du pied en toute sécurité (9e). Puis en seconde mi-temps, après un cafouillage dans la surface, le ballon est revenu sur Mbappé qui, au lieu de prendre le temps de contrôler et assurer la finition, a voulu réaliser une reprise de volée acrobatique (56e). Il était pourtant une nouvelle tout seul sans aucun défenseur des Magpies autour de lui. Nouvel échec en fin de rencontre avec cette frappe excentrée en deux temps non cadrée (87e). Son match est certes sauvé par son penalty inscrit en fin de rencontre (90e+8) mais cela ne suffit pas à endosser un costume doré de sauveur : «C’est du football, pas du basket. On est l’une des équipes qui marquent le plus en Europe mais ce soir (mardi) ça ne voulait pas rentrer. Je veux souligner le match de mes joueurs et des supporters qui ne nous ont jamais lâchés. L’objectif est de se qualifier et de finir premier», a conclu l’entraîneur espagnol en conférence de presse. Pas de critique de Luis Enrique envers Mbappé, mais le génie français, comme certains le surnomment, doit faire mieux et surtout il peut faire mieux.