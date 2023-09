Allemagne-France : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Match amical de gala pour les Bleus qui se déplacent à Dortmund pour y défier l’Allemagne (coup d’envoi 21h, un match à suivre en direct sur FM). La France est en grande forme en 2023 avec cinq victoires sans encaisser le moindre but et veut étendre cette série outre-Rhin. La Mannschaft, elle, est en crise à un an de son Euro. Elle reste sur cinq rencontres sans succès dont trois défaites d’affilée. La dernière, samedi, face au Japon (1-4) a d’ailleurs été fatale au sélectionneur Hansi Flick , qui est remplacé ce soir par Rudi Voller.

Pour cette rencontre, Didier Deschamps opère plusieurs changements dans son onze de départ après le succès contre l’Irlande (2-0), jeudi, et évolue aussi sur le système avec un passage en 4-4-2. Pavard, Saliba et Todibo entrent en défense à la place de Koundé et Lucas Hernandez et Upamecano. Au milieu, Camavinga fait son retour. Rabiot va évoluer à gauche et Coman à droite. Devant, Kolo Muani est aligné avec Griezmann à ses côtés. Mbappé débute sur le banc. Côté Allemagne, Rudi Voller opte pour un 4-2-3-1. Muller va débuter devant Gnabry, Sané et Wirtz en soutien. Can et Gundogan commencent eux dans l’entrejeu alors que Ter Stegan gardera le but avec devant lui Sule, Tah, Rudiger et Henrichs.

Les compositions officielles :

Allemagne : Ter Stegen - Süle, Tah, Rüdiger, Henrichs - Can, Gündogan - Sané, Wirtz, Gnabry - Müller

France : Maignan - Pavard, Todibo, Saliba, Theo Hernandez – Coman, Camavinga, Tchouaméni, Rabiot - Kolo Muani, Griezmann