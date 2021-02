Ligue des Champions : l'équipe type des 1/8es de finale aller

Pepe (FC Porto) : à 37 ans, l’ancien pensionnaire du Real Madrid retrouvait un vieil ami à l'Estadio do Dragão : Cristiano Ronaldo. L’occasion pour le défenseur de rappeler que, malgré son âge, il est encore capable de parfaitement museler des attaquants évoluant à la Juventus. « On a eu quatre jours pour préparer le match. On a bien étudié l’adversaire. On n’a pas juste été bons dans la récupération, on a aussi fait un pressing haut », a-t-il déclaré après la rencontre.