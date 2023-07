OM : bonne nouvelle dans le dossier Zaidu Sanusi

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille avance sur le mercato. Hier, le club a officialisé la venue de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid. En revanche, avec l’exercice 2022/2023 qui s’est clôt hier avec la journée du 30 juin, Sead Kolasinac et Alexis Sanchez sont partis, pour le moment. Le Bosnien ne devrait pas revenir, lui qui tient une très belle de l’Atalanta, alors que pour le Chilien tout reste à faire. L’attaquant a d’autres clubs à ses trousses.

Le départ de Kolasinac laisse un trou au poste de latéral gauche dans l’effectif car de son côté Nuno Tavares est revenu à Arsenal après son prêt mitigé. A croire que la direction phocéenne a tout anticipé, elle a déjà ciblé un potentiel remplaçant. On apprenait hier par le biais de la presse portugaise que des discussions avaient eu lieu avec le FC Porto pour le cas Zaidu Sanusi (26 ans) ; un profil qui plaît à Pablo Longoria.

À lire

OM : option d’achat levée pour Amine Harit

Porto a rapidement besoin d’argent

Reste que le Nigérian est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club portugais et possède une clause libératoire de 50 M€. Cette somme est évidemment bien trop élevée pour les finances de l’OM mais un autre élément est entré en compte depuis quelques heures. Les finances du FC Porto sont dans le rouge relate la presse. Encore pire, aucune vente n’a été réalisée avant le 30 juin, soit la fermeture de l’exercice comptable. Le club a tout simplement besoin d’une somme estimée entre 40 M€ et 50 M€.

La suite après cette publicité

«Cela devrait entraîner des départs d’ici la fin août», constate pour sa part Record. Le fair-play financier veille et les Dragões craignent une éventuelle sanction de l’UEFA. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et l’OM se retrouve donc en position de force pour négocier la venue de Sanusi. Porto a un rapide besoin d’argent frais, ce dont Marseille pourrait profiter pour imposer des conditions plus avantageuses. A Longoria de tirer les ficelles.