Mercato : l’OM fonce sur la piste Zaidu Sanusi

La suite après cette publicité

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a conscience qu’il va falloir être efficace sur le mercato pour être prêt rapidement avant les prochaines échéances. Et l’un des dossiers chauds pour Pablo Longoria concerne le poste de latéral gauche. Prêté sans option d’achat par Arsenal, Nuno Tavares a fait son retour à Londres à l’issue de la saison. Et ce jeudi, Marseille a eu la mauvaise surprise d’apprendre que Sead Kolanisac, en fin de contrat cet été et qui négociait une prolongation depuis dès mois, avait donné son accord à l’Atalanta. Le défenseur bosniaque va donc aussi quitter le Sud de la France.

Résultat, il ne reste aucun arrière gauche dans l’effectif marseillais. Enfin, depuis ce vendredi, l’OM peut officiellement compter sur le retour de Jordan Amavi. Le latéral gauche français n’a pas été conservé par Getafe et fait donc son grand retour à Marseille. Il est, à date, le seul latéral gauche du club. Alors il y a urgence pour Marcelino et l’OM qui reprendront leur saison le 3 juillet. Mais la direction olympienne étudie évidemment plusieurs pistes à ce poste depuis quelques semaines et semble désormais vouloir accélérer.

À lire

Jordan Amavi fait son retour à l’OM

Un profil qui plaît

Selon les informations de la presse portugaise et notamment de Record, l’OM est entré en discussions avec le FC Porto pour le transfert du latéral gauche Zaidu Sanusi. L’international nigérian de 26 ans est un profil qui plaît à Pablo Longoria. Pour le moment, aucune offre officielle n’a été envoyée à Porto, mais Record précise que cela pourrait rapidement changer dans les prochains jours. Même si le joueur a prolongé jusqu’en 2027 la saison dernière et que sa clause est fixée à 50 millions, un accord pourrait être conclu pour moins si les trois parties s’entendent.

La suite après cette publicité

L’international nigérian (11 sélections), qui est représenté par Jorge Mendes, a perdu sa place sur la fin de saison et pourrait donc être ouvert à un nouveau challenge dès cet été. Et il pourrait donc rebondir à l’OM dans un stade qu’il connait bien puisqu’il avait brillé au Vélodrome en Ligue des Champions il y a deux ans en marquant un joli but. Marseille multiplie donc les pistes en défense et commence à sérieusement s’activer.