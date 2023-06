L’OM l’a très mauvaise contre Sead Kolasinac

La suite après cette publicité

La nouvelle est venue d’Italie hier soir. D’après Sky Sport Italia, Sead Kolasinac est sur le point de quitter l’OM, lui qui est en fin de contrat, pour rejoindre l’Atalanta. La Dea lui a formulé une offre très alléchante, alors que, selon nos informations, le club phocéen lui proposait une offre bien inférieure, loin de ce qu’espérait l’ancien d’Arsenal. Pablo Longoria n’avait pas vraiment prévu de perdre son défenseur cet été.

«On a déjà commencé à parler avec le club. Je me sens bien ici, j’aime vivre ici avec ma famille. On a entamé des discussions mais on verra ce qu’il va se passer», expliquait pourtant le Bosnien en avril dernier. Le président marseillais va donc devoir mettre les bouchées doubles dans ce secteur de jeu. Prêté la saison dernière, Nuno Tavares a déjà fait son retour chez les Gunners, alors que Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba sont courtisés.

À lire

OM : Sead Kolasinac tout proche de rejoindre l’Atalanta

Kolasinac et son agent n’ont pas prévenu l’OM

C’est surtout la manière qui dérange l’OM. Perdre un joueur en fin de contrat avait de quoi être prévisible, surtout au 30 juin, mais Longoria et son équipe ont appris la future signature de Kolasinac qu’hier soir dans la presse. Selon les informations de La Provence, ni le défenseur de 30 ans ni son agent n’ont pris la peine d’avertir les Phocéens de cette nouvelle, alors que des négociations pour une prolongation semblaient toujours être engagées.

La suite après cette publicité

Des discussions pour un nouveau contrat de deux ans paraissaient plutôt positives pour la suite. Ils n’ont pas vu venir la concurrence. C’est surtout la manière de faire qui ne plaît pas. Kolasinac sort d’une très belle saison en France et profite donc de cela pour obtenir un meilleur contrat ailleurs. C’est son droit. Pour la méthode et la façon de quitter un club où il s’est relancé, il y avait sans doute meilleure manière de faire.