Monaco : Benjamin Lecomte en veut à la direction

Disparu des radars après deux prêts infructueux en Liga, d’abord à l’Atlético de Madrid, puis à l’Espanyol Barcelone, Benjamin Lecomte a fait le choix de revenir en France cet hiver. Le portier de 31 ans, qui avait notamment connu ses deux premières convocations en Bleus lorsqu’il évoluait à Montpellier (2017-2019), est revenu dans l’Hérault, trois ans et demi après son départ pour Monaco. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce dimanche, il s’est livré sur ses dernières expériences, et a notamment pointé du doigt la direction monégasque.

Si j’avais quitté Montpellier pour Monaco, c’était pour atteindre mon rêve de gosse qui est de jouer la Ligue des Champions, avoue-t-il. Mais je suis tombé sur des gens qui se sont retrouvés décisionnaires de ma carrière… J’étais extrêmement fier de porter ces couleurs, c’est un club à part. (…) Après, il y a eu le côté humain… Ce qui me déçoit dans le football, c’est la façon de faire des gens. Moi, j’aime l’honnêteté. Je ne regrette rien mais la frustration d’être parti de Monaco, bien sûr que je l’ai. On a fini 3es (en 2020-2021, NDLR) et je touchais enfin du doigt la Ligue des Champions. C’est rageant (l’ASM a recruté Alexander Nübel, NDLR).

