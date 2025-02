Cristiano Ronaldo dévoile ses plans pour son avenir

Du haut de ses 39 ans, Cristiano Ronaldo continue d’empiler les buts en Arabie saoudite (15 buts en 17 matchs de championnat cette saison). Et il se voit encore faire trembler les filets pendant plusieurs saisons, comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à La Sexta.

« Je n’imagine pas une vie sans foot, mais je prépare aussi mon avenir, avec des entreprises, des choses qui peuvent me motiver. J’aime apprendre de nouvelles choses. Je veux prolonger le foot le plus longtemps possible jusqu’à ce que je ne puisse plus. Arriver au 40-42 ans. Je ne me vois pas être entraîneur, c’est presque impossible, ça ne me correspond pas. Devenir propriétaire d’un club, pourquoi pas, je ne l’écarte pas », a ainsi répondu le Portugais. Le message est clair.