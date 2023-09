Clermont-PSG : la réaction sincère de Danilo Pereira

La suite après cette publicité

Quelques minutes après la petite désillusion contre Clermont (0-0), sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied, le défenseur portugais Danilo Pereira est revenu sur ce match nul au score vierge : «Oui c’était un match fermé et tactique. On n’a pas marqué de but, donc ça complique un peu le match. On a manqué de finition. L’équipe de Clermont a bien fermé derrière, bien agressif. On a manqué de finition, quand on est comme ça, c’est difficile», a-t-il affirmé au micro de Prime Video.

Avec un grand Mory Diaw aux cages, Clermont a su dégoûter le PSG en annihilant toutes les tentatives offensives : «Je ne suis pas surpris, en Ligue 1 c’est toujours comme ça, c’est à nous de faire débloquer le match. On ne l’a pas fait en première mi-temps, on a essayé en deuxième. On n’a pas finalisé, c’est comme ça, c’est difficile. Le coach nous a dit de jouer vite, de chercher la profondeur, de tirer au but mais le gardien a été très bon» a conclu le Portugais de 32 ans.