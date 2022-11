JT Foot Mercato : Chelsea en pleine crise avant le Mondial !

La suite après cette publicité

La trêve attendue

Un mercato ronflant avec l'arrivée du nouveau propriétaire, un nouveau coach et pourtant, Chelsea réalise une première partie de saison très moyenne. Face à Newcastle hier (1-0) les Blues ont concédé un troisième revers d'affilée, toutes compétitions confondues. Pour le coach Graham Potter, la trêve avec le Mondial tombe à pic et sera l'occasion de recharger les batteries : « Beaucoup de joueurs partent et nous n'en avons que quatre ou cinq avec nous. Évidemment, nous devons espérer que les gars qui partent reviennent en bonne forme, en bonne santé. Nous espérons que nous pourrons récupérer les autres gars aussi. Ensuite, travailler, se ressourcer, se recentrer, et repartir pour la deuxième partie de la saison. ».

Objectif mercato

Se ressourcer donc, mais aussi se renforcer puisque le mercato hivernal approche à grands pas. Côté départ, le Marocain Hakim Ziyech est pressenti pour quitter le club cet hiver. D’après La Gazzetta Dello Sport, l'AC Milan est toujours bien déterminé à s'offrir le joueur de 29 ans. Du côté des renforts, la priorité se nomme Endrick. La bataille pour le prodige brésilien fait rage et Chelsea a fait irruption dans ce dossier, selon le London Evening Standard. Les Blues seraient même en tête de cette course pour s'offrir le prodige de Palmeiras. Le propriétaire du club londonien Todd Boelhy n'aurait aucun souci à payer les 60M d'euros de sa clause libératoire. Toutefois, selon ESPN Brésil, le PSG n'a pas dit son dernier mot. Après une première offre de 45M d'euros refusée, le club parisien serait aussi prêt à s'aligner sur les 60M que réclame Palmeiras. Endrick devra donc choisir le projet le plus convaincant.

Opération prolongation au PSG

Entre le PSG et Marco Verratti, l'histoire d'amour dure depuis 2012. L'Italien a récemment souffler ses 30 bougies dans la capitale française. À en croire les informations du journal L'Équipe, les deux parties vont prolonger le plaisir. Un accord est donc espéré avant le début du Mondial 2022 et les deux parties se dirigeraient vers une prolongation de son contrat jusqu'en 2026. Pour rappel, son bail actuel s'achève en 2024. Presnel Kimpembe et Marquinhos sont dans la même situation. Les discussions sont en bonne voie concernant le défenseur et capitaine brésilien. Les autres dossiers à traiter pour la direction parisienne sont ceux de Lionel Messi et Sergio Ramos. Pour l'Argentin, il faudra vraisemblablement attendre la fin du Mondial pour connaître sa décision.