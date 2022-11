Nouvelle guerre entre le PSG et le Real Madrid pour Heung-min Son, l’AC Milan prêt à tout pour Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Un désir nommé Heug-min Son

Le PSG et le Real Madrid vont se livrer une grosse bataille pour signer Heung-Min Son. D’après le média catalan El Nacional, le Sud-Coréen est déterminé à quitter Tottenham pour un club où il aurait plus de chances de gagner des titres. Florentino Pérez aurait donc des vues sur l’ailier des Spurs, qui serait discrètement un supporter du Real. Ils auraient déjà préparé le chèque qui serait de 80 millions d'euros. Gros avantage pour la Casa Blanca du coup. Mais c’était sans compter sur le PSG. Nasser Al-Khelaïfi a un plan pour attirer la star, il souhaite profiter de la Coupe du monde pour s'entretenir personnellement avec lui, et nouer des liens d’amitié.

Ziyech en Italie

Pour retrouver la place de leader, l'AC Milan est prêt à faire des folies pendant le prochain mercato. D’après La Gazzetta Dello Sport, le champion d’Italie en titre est toujours bien déterminé à enrôler Hakim Ziyech. Le Marocain était considéré comme une alternative en cas d’échec sur le dossier De Ketelaere en juillet dernier. Pour les dirigeants milanais, Ziyech peut être transféré pour moins de 20 millions d’euros et son salaire serait de 6 millions d’euros par an. Pour libérer quelques liquidités, les Rossoneri veulent vendre Fodé Ballo-Touré après la Coupe du Monde mais ils souhaitent aussi prêter Yacine Adli.

Toney frappe deux fois

En Angleterre les tabloïds du pays sont très remontés contre Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions. Le petit favoris des médias Ivan Toney n’a pas été appelé par le tacticien anglais pour participer au prochain Mondial. L’attaquant de Brentford est en train de donner raison aux journaux anglais. Ivan le terrible, comme le surnomme le Daily Mirror a encore frappé hier et contre Manchester City à l'Etihad. Les Bees ont battu les Skyblues sur le score de 2-1, doublé de Toney. Il fait la Une du Daily Star et de The Sun. Les deux canards interpellent Gareth Southgate, pourquoi il n’a pas été pris ?