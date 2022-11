Premier League : Newcastle s'offre Chelsea et passera le Mondial sur le podium

Ce dernier match avant la trêve de la Coupe du monde 2022 revêtait une importance particulière pour les deux équipes qui s'affrontaient à St James' Park ce samedi. Newcastle, surprenant 3ème de Premier League avant le coup d'envoi de la 16ème journée, voyait en ce choc une nouvelle possibilité de se jauger face à un gros morceau en Angleterre afin de s'affirmer (ou non) comme un prétendant sérieux au top 4. Chelsea, de son côté, se devait de réagir après sa défaite contre Arsenal à Stamford Bridge le week-end dernier, encore plus après l'élimination en League Cup à Manchester City cette semaine.

En fin de compte, les Magpies ont pris le dessus sur les Blues dans le Tyneside (1-0). Au regard de la prestation collective des 22 acteurs, les hommes d'Eddie Howe, qui avait laissé Wilson et Saint-Maximin sur le banc au coup d'envoi, mais qui pouvait compter sur son feu follet Almirón, ont clairement fait meilleure impression que les champions d'Europe 2021. Dans un match âpre, disputé et très engagé, Newcastle a tiré son épingle du jeu en battant Chelsea dans l'impact, dans l'intensité, dans l'envie tout simplement.

À force de subir, Chelsea a fini par craquer

Les joueurs de Graham Potter, globalement décevants, n'ont quasiment rien montré de la partie. Broja, préféré à Aubameyang, n'a rien eu à se mettre sous la dent et est apparu bien esseulé aux avant-postes, où il manquait de la créativité (et peut-être la vitesse de Sterling, malade et forfait de dernière minute). Sous pression et incapable de se défaire du pressing incessant des Toons au terme d'une première période pauvre en occasion franche, Chelsea a fini par logiquement craquer en seconde période. Le coup d'accélérateur mis par Newcastle aura fini par être fatal aux Londoniens.

Si Joelinton (48e), Guimarães et Longstaff (51e) ont échoué de peu à trouver le chemin des filets, Willock, après un joli rush d'Almirón, ne s'est pas fait prier pour catapulter le ballon dans la lucarne de Mendy (1-0, 67e). Une réalisation intervenant au pire des moments, Gallagher ayant vu Pope se déployer pour envoyer sa belle frappe enroulée en corner (65e). Contraints d'aller de l'avant, les Blues ont mis le pied sur le ballon dans les 20 dernières minutes et pris le jeu à leur compte, profitant du bloc plus reculé des Magpies.

Hormis un ballon hasardeux sauvé par Pope (79e) et une fin de match houleuse, les efforts auront été trop insuffisants pour espérer ramener quoi que ce soit de St James' Park. De nouveau convaincant, Newcastle (3ème, 30 points) enregistre sa 5ème victoire consécutive en championnat et revient à deux points de Manchester City. La dynamique est tout autre pour Chelsea (8ème, 21 points), qui n'a plus gagné depuis 5 matchs (le 16 octobre) et concède sa 3ème défaite de rang en Premier League, accusant déjà 8 unités de retard sur le top 4. L'après-Mondial promet.