Newcastle : Miguel Almirón, la nouvelle arme fatale des Magpies

« Depuis qu'il a récupéré sa place de titulaire, il est exceptionnel. » Eddie Howe ne tarit pas d'éloges au moment d'évoquer l'un de ses meilleurs éléments aux avant-postes, un certain Miguel Almirón. Le milieu offensif de 28 ans, recruté en janvier 2019 par Newcastle en échange d'un chèque de 24 M€ remis à Atlanta United (MLS), est clairement entré dans une nouvelle ère avec les Magpies, où il brille week-end après week-end. L'arrivée d'Eddie Howe sur le banc de St James' Park, le 8 novembre 2021, lui a, tout comme Joelinton, fait un bien fou.

La suite après cette publicité

Un Almirón transformé chez les Magpies

L'international paraguayen (47 capes, 6 buts) a mis du temps à s'acclimater à la Premier League. Après avoir pris ses marques (0 buts surs ses 10 premiers matchs en 6 mois), il n'a trouvé le chemin des filets qu'à 4 reprises pour sa première saison pleine dans le championnat anglais. Avant de terminer l'exercice 2020-21 sur les mêmes bases. Le joueur qui était aussi pisté de près par Arsenal peinait à se montrer décisif et à faire des différences, malgré des qualités évidentes. Sa saison dernière, très mauvaise d'un point de vue statistique (1 but en 30 matchs de PL), aura au moins marqué un tournant avec la prise de pouvoir du nouveau coach de Newcastle.

D'abord remplaçant, Miguel Almirón a pris son mal en patience sur le banc avant de monter en puissance pour convaincre Eddie Howe de lui faire confiance dans la durée. « Quand je suis arrivé, je pense que Ryan Fraser jouait très bien, expliquait le jeune manager de 44 ans cette semaine au micro de Sky Sports. Je pense que cette compétition (entre joueurs) était très importante pour Miggy car ça l'a fait réfléchir, se reconcentrer et travailler très dur pour récupérer sa place de titulaire. Il n'y a jamais eu de doute sur le fait que son avenir serait ici. Son éthique et son engagement envers l'équipe ont toujours été évidents à mes yeux. » Depuis le mois de mars, Miguel Almirón ne s'est assis sur le banc des remplaçants qu'à une reprise en Premier League.

Le Paraguayen, en confiance et décisif, impressionne

Comme l'explique The Athletic, il a profité de la pre-saison pour enchaîner les exercices spécifiques et les analyses approfondies afin d'apprendre à mieux courir et mieux finir face au but. Son début de saison au Royaume de Sa Majesté impressionne en tout cas. Le Paraguayen n'est certainement pas étranger au départ canon des Toons en championnat. Avant la réception très attendue de Chelsea dans le Tyneside, ce samedi (18h30, J16), le n°24 de Newcastle reste d'ailleurs sur une jolie série de 7 buts sur ses 7 derniers matchs de PL. Outre sa faculté à être le détonateur offensif du NUFC, grâce à sa capacité de dribbles au-dessus de la moyenne et à son explosivité dans la zone décisive, Almirón s'est aussi distingué par des top buts ces dernières semaines, comme son premier contre Fulham (4-1) ou encore à Southampton (4-1).

🇵🇾 Your FUN88 Player of the Month for October...



Well deserved, Miggy! 🙌 pic.twitter.com/VfovPAnbDD — Newcastle United FC (@NUFC) November 2, 2022

« Je ne m'attends pas nécessairement à ce que cette série de jolis buts continue, je pense que ça ne serait pas une attente juste. Ce que je veux le voir faire, c'est comme son deuxième but à Fulham, être présent au bon moment et au bon endroit dans la surface pour marquer », précisait Eddie Howe à ce sujet il y a quelques jours, toujours chez nos confrères de Sky. Logiquement élu joueur du mois d'octobre par les fans de Newcastle, Miguel Almirón (8 buts en 14 matchs) a déjà presque autant marqué cette saison que lors de ses trois dernières réunies. Une preuve de plus que le natif d'Asunción a franchi un cap dans sa carrière. Pour le plus grand bonheur des Magpies, qui veulent d'ailleurs le prolonger et espèrent le voir faire une nouvelle fois des folies lors du choc contre les Blues.