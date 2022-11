Newcastle : l'impressionnante transformation des Magpies d'Eddie Howe

La suite après cette publicité

« Nous pouvons réaliser des choses spéciales avec ce groupe. » Tel est le discours d'Eddie Howe, le faiseur de miracles qui a débarqué sur le banc de Newcastle le 8 novembre 2021 pour succéder à Steve Bruce dans une période très étrange dans le Tyneside. Passés sous pavillon saoudien le 7 octobre 2021 pour 350 M€, les Magpies ont vécu de nombreuses semaines de galères en Premier League. L'ancien maître à bord peinait à éjecter le NUFC de la place de lanterne rouge au classement. Le jeune entraîneur de 44 ans a alors convaincu les dirigeants de lui confier les clés du camion.

Eddie Howe, le magicien

Une bien sage décision prise par Amanda Staveley et sa bande. L'ancien coach de Bournemouth (2012-2020), avec qui il aura réalisé des prouesses et produit un football attrayant, a pris son temps pour mettre en place un projet cohérent avec les recrues de son choix. Une stratégie payante, puisque Newcaslte pointe, après 12 matchs joués et avant de se déplacer à Southampton ce dimanche (15 heures), à la 4ème place du classement en Angleterre.

L'hiver dernier, au moment où la menace de la relégation planait au-dessus de la tête de Newcastle, le board n'a pas paniqué et a effectué un mercato de qualité adapté à ses ambitions, à savoir le maintien. Là où tout le monde s'attendait à voir des stars débarquer dans le nord-est du Royaume, une possibilité bien éloignée de la réalité sportive de l'époque, Eddie Howe a préféré miser sur des éléments d'expérience, aguerris en Premier League. En procédant ainsi, il a solidifié sa défense, renforcé son milieu et apporté du poids à son attaque. La mayonnaise a bien pris, les idées d'Eddie Howe ont bien été mises en place, les Toons se payant même le luxe de s'offrir Arsenal avant de terminer en 11ème position.

Une transformation qui fait des dégâts

L'arrivée en fanfare d'Alexander Isaak mais aussi celle de Sven Botman l'été dernier ont apporté encore plus de qualité à cette formation, dans laquelle l'ancien Lyonnais Bruno Guimarães s'est imposé comme un véritable patron, sans oublier la stabilité qu'amène la présence de Nick Pope dans les buts. Dans la continuité de leur fin de saison dernière, les Magpies cartonnent depuis le coup d'envoi de l'exercice 22-23 en PL. Défait à une seule reprise, Newcastle s'affirme comme une équipe très difficile à manœuvrer. Et ce même contre les gros, les Toons ayant tenu Manchester City et United en échec avant de frapper fort sur la pelouse de Tottenham (2-1).

« J'espère que cela nous donne la confiance de savoir que nous pouvons aller n'importe où, expliquait d'ailleurs Eddie Howe après avoir infligé aux Spurs leur première défaite de la saison au Tottenham Hotspur Stadium. Physiquement, techniquement, tactiquement, nous avons joué à un très haut niveau. Je pense que nous pouvons battre n'importe qui si nous jouons comme ça. C'était une très bonne performance aujourd'hui, probablement la meilleure depuis que je suis ici. Je pensais que nous étions vraiment courageux à la fois avec et sans le ballon. » Et le jeune technicien de rendre hommage aux joueurs présents depuis longtemps dans l'effectif. « Beaucoup d'entre eux étaient déjà là. Félicitez les joueurs pour la performance, ne regardez pas comment l'équipe a été constituée. »

Un collectif de plus en plus rodé

Au cours des derniers mois, Newcastle a réalisé d'énormes progrès dans l'utilisation du ballon, même s'il y a encore du travail à faire, notamment face à des blocs équipe positionnés assez bas sur le terrain. En transition, le NUFC, doté de joueurs créatifs et percutants, est capable de faire très mal. La différence majeure de cette superbe évolution se situe toutefois peut-être d'un point de vue défensif, Newcastle étant devenu un collectif très solide (meilleure défense du championnat anglais avec 10 buts encaissés, devant Arsenal et Manchester City).

« Je ne sais pas [si nous dépassons les attentes]. Cela dépend de qui définit les attentes. Je dis toujours, quand je suis assis ici (en conférence de presse, NDLR) que nous prévoyons de gagner, c'est ce que nous attendons. J'ai été très satisfait de la constance de notre entraînement et de nos performances - et je veux que nous poursuivions cela au mieux de nos capacités », lâchait Eddie Howe vendredi. La réception de Chelsea, juste avant la trêve imposée par la Coupe du monde 2022, permettra d'y voir plus clair sur les réelles ambitions que peut avoir cette belle équipe de Newcastle. Les Magpies passeront au moins le Mondial dans la peau d'un challenger pour la Ligue des champions, avant de, peut-être, se renforcer encore plus considérablement lors du mercato hivernal. Une situation encore impensable il y a un an.