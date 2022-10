La sensation Bruno Guimarães fait des ravages à Newcastle

La suite après cette publicité

« Toute ma famille était au stade, mon fils va naître la semaine prochaine. Je suis si reconnaissant. C'est l'un des meilleurs jours de ma vie. » Ces mots, aussi sincères que joyeux, viennent tout droit de la bouche de Bruno Guimarães, juste après son doublé lors de la large victoire de Newcastle contre Brentford (5-1) le week-end dernier. Titulaire indiscutable après quelques matchs passés sur le banc dans la foulée de son arrivée en provenance de l'OL pour 50,1 M€, le milieu de 24 ans a rapidement pris ses aises dans le Tyneside. Auteur d'un excellent début de saison 2022-23, le Brésilien fait plus que jamais partie des chouchous de St James' Park.

Guimarães régale les Magpies

Buteur à 3 reprises en 71 apparitions sous le maillot lyonnais, Bruno Guimarães a déjà marqué 4 buts de plus en 47 matchs de moins au Royaume de Sa Majesté. Une statistique loin d'être anodine, prouvant là sa progression d'un point de vue offensif, notamment dans le dernier tiers. L'influence de l'international auriverde (8 capes, 1 but) dans l'entrejeu n'est, elle, plus à démontrer, comme sa qualité technique remarquable ou encore son intelligence de jeu faisant un bien fou à ses partenaires. Comme nous vous l'expliquions en mars dernier, le n°39 de Newcastle, qui a rapidement eu droit à sa chanson auprès des supporters, vit un rêve éveillé en Angleterre.

« Je me sens chez moi ici, a d'ailleurs rappelé le principal concerné, avant d'avoir des mots forts et très optimistes pour la suite. Je n'ai jamais douté du projet. J'ai toujours voulu jouer en Premier League et j'aime ça. Les fans m'aiment et je les aime. Sans blague, je suis chez moi ici. Je dois continuer. Nous faisons très bien les choses. C'est le début du projet. Ce sera l'un des meilleurs projets au monde, je le crois. » La conviction de Bruno Guimarães est donc inébranlable. Pas même le Real Madrid, qui l'a approché cet été, ne pourra changer son état d'esprit pour le moment. « Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. C'est gentil. C'était juste une conversation, mais ce n'est rien », a avoué l'ancien de l'OL.

Déjà considéré parmi les meilleurs milieux de l'Histoire de Newcastle

De quoi rassurer les supporters des Magpies, où il est d'ailleurs considéré comme l'une des meilleures recrues de l'histoire récente du NUFC. « Nous parlons d'une des meilleures recrues... Bruno est à un autre niveau. C'est un milieu de terrain de haut niveau. [...] Il donne tout à l'équipe. Ces fans l'adorent. C'est une recrue merveilleuse », glissait Martin Keown le week-end dernier après la masterclass du Brésilien dans son jardin. Pour situer l'engouement autour de BG, certains médias locaux osent même déjà le comparer à certaines légendes du club, le considérant comme parmi les meilleurs milieux de l'histoire du club, aux côtés de Joe Harvey, Tony Green ou encore Paul Gascoigne.

Le Daily Mail évoque déjà une possible renégociation de contrat pour Guimarães l'été prochain, alors que son contrat actuel court jusqu'en 2026. D'ici là, le natif de Rio de Janeiro espère bien redonner sa splendeur d'antan à Newcastle, en commençant par ramener son équipe sur le devant de la scène en Premier League et en Europe. Afin d'écrire les plus belles pages d'Histoire, tant la sienne que celle des Magpies, comme il l'a annoncé dès son arrivée en Angleterre.