Newcastle : les dessous de la nouvelle vie de Bruno Guimarães

Une étoile filante. Arrivé à l'Olympique Lyonnais à l'hiver 2020 pour 20 millions d'euros, Bruno Guimarães a rapidement mis tout le monde d'accord. Recruté par Juninho en personne, le milieu brésilien a apporté d'emblée son intelligence de jeu et de placement ainsi que de la fluidité. Devenu une pièce maîtresse de la formation chapeautée alors par Rudi Garcia, sa progression, comme celle de son équipe, avait été stoppée suite à l'épidémie de Covid-19.

Auteur de 9 rencontres toutes compétitions confondues, il a enchaîné avec une deuxième saison plus mitigée (3 buts et 2 assists en 37 matches, dont 24 en tant que titulaire). En effet, il a parfois fait les frais du coaching d'un entraîneur avec lequel le courant ne passait pas vraiment. Mais Bruno Guimarães n'était pas le seul dans ce cas. Malgré l'intérêt d'écuries anglaises, la question d'un départ ne s'était pas posée cet été 2021. Cela n'avait pas effleuré l'esprit du Brésilien, interrogé par Globoesporte en août dernier.

Un rêve de jouer en Premier League

«Il y a eu des contacts avec mon agent. Mais rien d'officiel, ils m'ont sollicité... mais, il n'y a pas eu de proposition officielle. Mon objectif, et je l'ai fait comprendre à Juninho, est de gagner un titre ici. Les supporters lyonnais sont à la recherche de titres, ils n'ont rien gagné depuis longtemps». Une interview où il avait toutefois fait une petite confidence. «Mon objectif est de réussir quelque chose, de me faire un nom à Lyon, mais je n'ai jamais caché mon désir de jouer en Premier League».

Cinq mois et 26 rencontres plus tard, Bruno Guimarães, auteur de 5 passes décisives avec l'OL cette saison, a réalisé son rêve. Après des semaines de discussions, Lyon et Newcastle, mal classé en championnat, ont trouvé un accord le 30 janvier dernier pour «un transfert d'un montant total bonus compris de 50,1M€, ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value». Dans l'opération, l'Athletico Paranaense a récupéré 20% du montant total du transfert. Un nouveau départ pour le footballeur de 24 ans.

Le Brésilien prend ses marques

Le 8 février, son rêve est devenu réalité puisqu'il a disputé ses premières minutes en Premier League face à Everton. Il a enchaîné avec quatre autres entrées en jeu face à Aston Villa, West Ham, Brentford et Brighton. Puis le 10 mars dernier, il a été titularisé pour la première fois face à Southampton. Une grande première qu'il a fêté avec un but sous ses nouvelles couleurs. Le joueur sous contrat jusqu'en 2026 a de nouveau été aligné d'entrée face à Chelsea ce week-end. Il a joué pour la première fois 90 minutes (défaite 1-0).

Petit à petit, le Brésilien prend donc ses marques au sein de son nouveau club. Et il nage en plein bonheur comme nous l'a confié son agent Alexis Malavolta. «Bruno est très heureux de jouer pour Newcastle. Il réalise son rêve en Premier League (...) Il aime l'intensité de ce championnat. Son rêve est en train de se réaliser. Son objectif de cette saison est en cours de réalisation puisqu'il s'agit de maintenir Newcastle dans l'élite du football. Le projet des propriétaires est de recruter de grands joueurs pour gagner des titres et rester en Premier League».

Les fans ont déjà fait une chanson à sa gloire

Un objectif atteignable pour les Magpies, actuellement quatorzièmes du championnat. De quoi donner le sourire à tout un club, en particulier aux supporters qui ont déjà adopté Bruno Guimarães. «Il est très charmant avec les fans de Newcastle. Ils ont déjà fait une chanson spécialement pour lui et ils la chantent avant chaque match, en match et aux entraînements», assure son agent. De quoi l'aider à s'adapter au mieux, lui qui a des hautes ambitions. «Bruno est très concentré à Newcastle. Il veut aussi garder le niveau pour participer à la Coupe du monde avec le Brésil en 2022. Sa mentalité est top».

Et comme à l'OL, l'international auriverde ne ménage pas ses efforts à côté des terrains pour s'intégrer. «Bruno étudie l'anglais tous les jours avec la même professeure qui lui a appris le français». Une langue qu'il a maîtrisée en l'espace de quelques semaines. Le joueur est également à la recherche d'un cocon. «Il cherche toujours une maison à Newcastle. En attendant, il vit chez moi. J'ai décidé de m'installer à Newcastle car c'est une année décisive pour Bruno. Ses parents vont également déménager ici». Lancé dans sa nouvelle aventure, le numéro 39 n'oublie pas pour autant Lyon. «Il suit l'OL. Il est resté en contact avec les Brésiliens et Juninho». La page OL n'est donc pas entièrement tournée pour un Bruno Guimarães en plein rêve à Newcastle.