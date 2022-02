Mercato : quel bilan pour Newcastle cet hiver ?

La suite après cette publicité

Il est vrai que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais la fin du mercato hivernal, qui a clôturé ses portes lundi 31 janvier sur les coups de minuit, marque l'occasion de faire un bilan des opérations réalisées par le nouveau club le plus riche du monde en la personne du Newcastle United FC. La nouvelle propriété du Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF), piloté par le prince héritier du Royaume Mohammed ben Salmane, a vu cinq nouveaux joueurs venir renforcer l'effectif d'Eddie Howe à quasiment tous les postes ces dernières semaines, alors que Newcastle est le club le plus dépensier de cet hiver (102,10 M€).

Il est bon de rappeler, pour les plus affolés cet hiver, que le principal objectif de Newcastle demeure le maintien en Premier League, où les Magpies pointent à la 18ème place du classement après 21 rencontres disputées. Si tout reste évidemment ouvert dans la lutte pour le maintien, puisque le premier non relégable, Norwich, n'a par exemple qu'un point d'avance avec un match joué en plus, Newcastle, dispose de la 17ème attaque et de la 19ème défense du Royaume. D'où le besoin urgent de recruter. Mais il fallait donc pour cela composer avec la réalité sportive actuelle.

Un secteur défensif solidifié

Le recrutement opéré par la nouvelle direction reste globalement intéressant dans le sens où ce sont surtout des joueurs d'expérience connaissant bien l'élite du football anglais qui sont venus gonfler les rangs d'Eddie Howe. Le premier à avoir relevé le challenge proposé par NUFC n'est autre que Kieran Trippier (31 ans). L'ancien joueur de Burnley et Tottenham, recruté 15 M€ à l'Atlético de Madrid, dispose d'une expérience non négligeable du très haut niveau, en plus d'être une valeur sûre dans son pays. Le latéral droit international anglais (35 capes, 1 but) a pour mission de redonner confiance à l'arrière-garde, tout en apportant du liant offensivement.

De l'autre côté du terrain, au poste d'arrière gauche, Newcastle a profité du recrutement de Lucas Digne à Aston Villa pour récupérer en prêt Matt Targett (26 ans). L'ex-international Espoirs des Three Lions était auparavant le titulaire incontestable à son poste chez les Villans. L'homme aux 126 matchs de Premier League dans les jambes devrait venir s'installer confortablement du côté de St James' Park avec l'envie de prouver à Steven Gerrard qu'il aurait pu compter sur lui pour redresser le club de Birmingham. Il apporte en tout cas à ce jour plus de garanties que Matt Ritchie ou encore Javier Manquillo.

Enfin, la dernière recrue défensive se nomme Dan Burn (29 ans) et débarque de Brighton en échange d'un chèque de 15 M€. Grand gaillard aguerri de près de 2,01m en Angleterre (83 matchs de Premier League, 132 en Championship), le défenseur central rugueux et costaud dans les duels aura la lourde tâche de consolider un secteur de jeu trop perméable jusqu'ici. Son arrivée ne peut faire que du bien et il devrait rapidement s'intégrer aux côtés de Jamaal Lascelles en charnière.

Guimarães, le gros coup hivernal

Annoncé dans le viseur d'Arsenal cet hiver, et pas forcément attendu parmi les prétendants à un départ de l'OL, Bruno Guimarães (24 ans) a surpris tout son monde en étant transféré à Newcastle pour 42,1 M€ (hors bonus). Élément incontournable des Gones dans l'entrejeu, l'international brésilien (3 sélections) a tout du gros coup réalisé par le relégable en Angleterre. Sa présence devant la défense va apporter de la stabilité au collectif des Magpies.

Bruno Guimarães, grâce à sa qualité technique et sa belle qualité de passe, apportera également du liant à cette équipe qui en aura bien besoin dans sa quête de maintien. Son style de jeu a tout pour matcher avec la Premier League, où il devra forcément observer une période d'adaptation. L'Auriverde n'en reste pas moins un joueur fiable sur lequel Eddie Howe pourra rapidement s'appuyer.

Le pari Wood

Enfin, pour dynamiser un secteur offensif en berne et où aucun élément n'a réussi à convaincre ces derniers mois dans le Tyneside, Eddie Howe et ses dirigeants ont fait le choix de s'offrir Chris Wood (30 ans). Le pari est osé. D'autant plus que les Magpies ont déboursé 30 M€ pour convaincre Burnley, un concurrent direct qui s'est ensuite renforcé avec Wout Weghorst. Mais pas si saugrenu. L'imposant avant-centre (1,91m) aux 60 sélections (27 pions) avec la Nouvelle-Zélande reste un poison pour les défenses adverses. Les caviars d'Allan Saint-Maximin, par exemple, pourraient faire mouche avec le bon jeu de tête dont il dispose notamment.

Son jeu de corps fatigue certes ses adversaires directs, mais celui qui est aussi passé par Leeds, Leicester, Brighton, Birmingham ou encore West Brom de l'autre côté de la Manche reste un finisseur intéressant. Le nouveau n°20 de Newcastle a de la bouteille, en témoignent ses 50 buts en Premier League (155 apparitions) et ses 78 réalisations dans l'antichambre du foot anglais. Reste désormais à Eddie Howe de trouver l'alchimie parfaite avec ses nouveaux joueurs, afin de rapidement se maintenir. Et pour que Newcastle puisse déjà se projeter sur un mercato estival 2022 de grande ampleur, pour coller aux nouvelles ambitions XXL des Magpies.