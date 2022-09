Atlético : les éloges de João Félix sur Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant la rencontre entre l'Atlético de Madrid et le FC Porto (ce mercredi, 21h), João Félix en a profité pour adresser un message de soutien à son coéquipier français, Antoine Griezmann.

« Je m'entends bien avec lui, vous savez, c'est un joueur de classe mondiale, c'est très bien qu'il soit avec nous et qu'il ne soit pas parti, il nous donne des choses que les autres n'ont pas. C'est toujours une aide et c'est comme cela doit être » a-t-il déclaré. À voir désormais si Diego Simeone offrira plus de temps de jeu que récemment à l'attaquant tricolore.