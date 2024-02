Brest-OM : l’énorme joie de Brendan Chardonnet

Sur le fil et malgré une infériorité à gérer pendant plus de 30 minutes, le Stade Brestois s’est offert le scalp de l’OM (1-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Brestois de grimper à la 2e place au championnat. Interrogé au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre, Brendan Chardonnet (29 ans) ne pouvait pas cacher sa joie, assurant par ailleurs que le SB29 visait désormais plus haut…

«C’est beau ce qu’on a fait, on doit mettre un but en première période, ce carton rouge nous fait mal, on se met en bloc, on se dit qu’on en aura une, on en a deux ou trois et on marque en fin de match, c’est beau et largement mérité je pense. Malgré le fait qu’on soit à 10 contre 11, c’est le mental qui fait les choses, les jambes sont lourdes mais on a eu le mental. A 38 points, on avait dit que le maintien était acquis, maintenant on va se fixer d’autres ambitions, de belles ambitions. Quand on est 2e fin février, on ne peut plus trop se cacher (sourire)». Voilà qui est dit !