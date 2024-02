Ligue 1 : Brest s’impose contre l’OM et grimpe à la deuxième place

Un duel entre deux équipes malades mais aux parcours différents en Ligue 1. Voilà comment l’on pouvait grossièrement résumer le Brest-OM de ce dimanche soir en clôture de la 22e journée de l’élite. Incapables de remporter leurs quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Ty-Zefs défiaient une équipe phocéenne en difficulté en 2024. Pointé du doigt, Gennaro Gattuso, l’entraîneur olympien, savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur ce dimanche en terres bretonnes. Pourtant, dès les premiers instants de la rencontre, les ouailles du technicien transalpin sont apparues en grande difficulté. Bousculé par une équipe brestoise bien plus engagée, l’OM a concédé la première occasion de la rencontre. Pourtant, Ruben Blanco, présent dans les buts suite à l’absence de Pau Lopez, s’est fendu d’une belle claquette pour sortir cette belle tête signée Steve Mounié (5e). Fauché dans la surface, Iliman Ndiaye aurait pu bénéficier d’un penalty pour Marseille mais Ruddy Buquet, l’arbitre de la rencontre, assurait qu’il n’y avait rien (16e). Suite à cette action litigieuse, peu d’actions sont venues garnir le reste du premier acte. Les locaux auraient pu prendre l’avantage à de nombreuses reprises (25e, 31e, 42e) mais se sont heurtés à un manque de précision ou Ruben Blanco.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 53 22 35 16 5 1 53 18 2 Brest 40 22 13 11 7 4 31 18 3 Nice 39 22 7 11 6 5 22 15 4 Lille 38 22 15 10 8 4 32 17 5 Monaco 38 22 9 11 5 6 41 32 6 Lens 36 22 7 10 6 6 28 21 7 Rennes 34 22 8 9 7 6 34 26 8 Reims 31 22 -2 9 4 9 28 30 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, l’étau s’est encore resserré autour des buts phocéens. Diabolique de la tête, Steve Mounié s’est alors procuré l’une des occasions les plus franches mais sa tête piquée est venue s’échouer au ras du poteau de Blanco (55e). L’ancien attaquant du MHSC s’est illustré d’une manière bien moins reluisante cinq minutes plus tard. Marqué de très près par Leonardo Balerdi, l’attaquant béninois a perdu son sang-froid et a asséné un coup de coude à son vis-à-vis argentin (60e). Un geste qui mérite le carton rouge dont a écopé Mounié. Finalement, cette expulsion n’a pas changé la physionomie du match. Toujours aussi entreprenante, la bande à Eric Roy continuait d’attaquer mais Mathias Pereira Lage écrasait trop sa tentative (67e). Et alors que l’OM a tenté de réaliser le hold-up parfait en se montrant de plus en plus insistants lors des dix dernières minutes de jeu, Brest a été récompensé de sa belle rencontre en toute fin de rencontre. Omniprésent tout au long de la rencontre, Pierre Lees-Melou s’incrustait dans la surface marseillaise pour crucifier Ruben Blanco d’une belle frappe du droit (1-0, 88e). Une délivrance pour un stade Francis-Le Blé qui a exulté. Ce but, le troisième de l’ancien Niçois en Ligue 1, était synonyme de deuxième place pour le SB29 en Ligue 1. De son côté, Marseille sombre dans la crise et est neuvième. L’Europe s’éloigne et les Olympiens comptent déjà dix points de retard sur leur adversaire du soir.