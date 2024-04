Brest : Eric Roy enrage toujours contre l’arbitrage

Dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois nous ont offert l’une des meilleures rencontres de la saison en Ligue 1. Au terme d’un match fou, les Gones se sont imposés 4 à 3 à domicile. Pourtant, la donne aurait pu être différente puisque l’arbitre aurait pu siffler un pénalty en faveur des Brestois en début de match. Ces derniers ont hurlé au scandale, d’autant qu’ils n’ont pas été vernis par la suite puisque Pierre Lees-Melou a été expulsé du match. Bien qu’il ait plaidé sa cause auprès de la commission de discipline, celle-ci a décidé de ne pas enlever ce rouge. De quoi mettre en rage Eric Roy.

«C’est une grande déception. Ils avaient la possibilité de réparer une injustice que tout le monde a constatée. La presse écrite, la télé, tout le monde était unanime pour se dire que c’était injuste. Force est de constater qu’au lieu de vouloir réparer une injustice, la commission de discipline a juste entériné le rapport de l’arbitre et a considéré que Pierre avait été moteur dans le fait qu’il y ait eu un affrontement. C’est dommage d’avoir des commissions de discipline qui peuvent visionner des images où on voit qu’il n’a rien fait mais qu’on le sanctionne quand même. Le football français marche à deux vitesses. Au lieu de réparer certaines injustices, on ne fait que les appuyer ou les conforter. C’est assez étonnant et très décevant.» Le message est passé…