PSG : comment gérer la fastueuse concurrence en attaque ?

Les temps ont changé au PSG. Les départs de Lionel Messi et de Neymar ont marqué la fin d’une ère. Celle où le nom des titulaires du trio offensif était connu dès le début de la saison, jusqu’à sa conclusion. Neymar-Mbappé-Messi, puis le néant. Et tant pis si le Brésilien était blessé la moitié de l’année et s’il fallait dès lors composer avec des bouts de ficelle.

Désormais, l’entraîneur peut s’appuyer sur un secteur offensif rendu sacrément copieux par le mercato estival. Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani ont rejoint les rangs parisiens et donné à Luis Enrique une variété d’options inédite au PSG. Jamais depuis QSI une telle diversité ne s’est vue dans l’effectif. Même lorsque Laurent Blanc avait à disposition Ibrahimovic, Cavani, Lucas, Lavezzi, Pastore et Di Maria par exemple.

Luis Enrique ne se met pas la pression

En conférence de presse, après l’éclatante victoire 4-1 face à l’OL, Luis Enrique s’est exprimé sur la gestion de cette concurrence. « J’ai cette tâche très difficile de choisir entre eux. Mais c’est une chose que je gère avec plaisir. J’ai une très grande équipe. Être entraîneur d’une très grande équipe, c’est dur. On a vu que les coaches précédents n’étaient pas forcément restés longtemps. Moi, ce que je souhaite, c’est rester longtemps », a-t-il glissé. En début de saison, peu disert face à la presse, il avait assuré que ses actes, à travers ses compositions d’équipe, parleraient pour lui.

On a donc vu face à l’OL, que Gonçalo Ramos, après deux titularisations sans but face à Lorient puis Toulouse, avait été mis sur le banc, pour privilégier Marco Asensio. L’Espagnol, pas un véritable numéro 9, a été brillant au Groupama Stadium, sa finesse technique cohabitant parfaitement avec le style mis en place et avec ses partenaires. De quoi en faire un titulaire pour les prochains matches ? Pas sûr, car Randal Kolo Muani arrive, et Luis Enrique refuse de fixer les choses.

Tout est ouvert

Avant la rencontre de dimanche soir, il s’était exprimé au sujet de la situation de Ramos, recruté pour la modique somme de 80 M€. « Vous verrez, vous allez apprendre à me connaître. Je veux 20 titulaires, pas 11, 12 ou 13. Avec 20 ou 22 titulaires, on sera prêt pour toutes les compétitions. Vous apprendrez à me connaître et vous verrez que le statut de titulaire et de remplaçant n’existe pas », a-t-il promis. Dans les faits, cela ne sera pas si évident lorsque les chocs en Ligue 1 et en Ligue des Champions arriveront.

Un seul homme semble avoir sa place assurée, c’est bien évidemment Kylian Mbappé, mais pour les autres, il faut s’attendre vraisemblablement à de la rotation. Avantage, des joueurs comme Kolo Muani, Dembélé, Kang-In Lee, Asensio et Barcola peuvent évoluer à des postes différents. C’est moins vrai pour Gonçalo Ramos ou Hugo Ekitike. Car oui, il ne faut pas oublier l’attaquant français, resté au club. Seule véritable alternative la saison passée, l’ancien Rémois est aujourd’hui relégué loin dans la hiérarchie. Enfin, sauf si Luis Enrique dit vrai.