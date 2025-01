Reims : Luka Elsner est en danger pour son poste

La saison passée, Luka Elsner était considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Artisan du maintien du Havre pour son retour dans l’élite, le coach slovène attisait forcément les convoitises. Orphelin de Will Still, le Stade de Reims avait donc avancé ses pions pour mettre la main sur Elsner cet été. Une approche qui avait fait mouche car l’ancien tacticien d’Amiens a fait le choix de rallier le banc des pensionnaires du stade Auguste-Delaune. Auteur d’un bon début de saison avec le club marnais, Elsner n’a pas réussi à suivre la cadence et son équipe alterne entre le bon et le moins bon depuis plusieurs mois maintenant.

La suite après cette publicité

Une crise sportive symbolisée par une nouvelle défaite lourde ce samedi contre Nice et qui compromet l’avenir d’Elsner à Reims. Selon L’Équipe, une réunion de crise va avoir lieu ce lundi et une short-list avec plusieurs remplaçants aurait déjà été établi par le board rémois. Alors que son départ coûtera un million d’euros à Reims, le coach de 42 ans jouera sa place la semaine prochaine lors d’un déplacement au Havre, son ancien club. L’histoire peut être assez cruelle avec l’entraîneur slovène.