Mondial des Clubs : Pep Guardiola ne veut pas que son équipe touche une prime

Cinquième du classement de Premier League et éliminé de la Ligue des Champions dès les barrages, Manchester City réalise sa plus mauvaise saison sous l’ère Guardiola. D’ailleurs, le coach espagnol en est bien conscient et a fait une annonce concernant la prochaine Coupe du Monde des Clubs.

La suite après cette publicité

« Nous ne méritons pas de prime cette saison. La prime (125 M€ ndlr), si on arrive à la gagner, je ne sais pas combien c’est, mais c’est pour le club. Les managers, le staff, les joueurs, nous ne le méritons pas, même pas une montre », a-t-il confié en conférence de presse.