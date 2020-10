Ces joueurs dont Zidane ne voulait plus et qui s'éclatent loin du Real Madrid

La suite après cette publicité

Cet été, le Real Madrid a été l’un des seuls clubs à ne pas recruter de joueurs. En revanche, la Casa Blanca a fait du ménage. Ainsi, pas moins de huit joueurs ont été vendus et trois autres ont été prêtés. Certains, comme Brahim Diaz, ont été envoyés à l’étranger (prêté à l’AC Milan) pour avoir davantage de temps de jeu, gagner en expérience avant de revenir plus fort en Espagne. Mais d’autres ont clairement été poussés vers la sortie. Et aujourd’hui, la majeure partie ne regrette pas d’avoir plié bagage.

En Italie, Brahim Diaz est toujours aussi fan de Zidane et du Real Madrid. Mais à Milan, il profite d’une meilleure exposition pour se montrer plus décisif qu’à Madrid (2 buts inscrits en 6 matches). « Je voulais cette continuité et je suis dans une grande équipe comme Milan. Il s'agit de profiter du football et je me sens important », déclarait-il récemment. Et hier soir, il a signé une magnifique réalisation en Ligue Europa contre le Celtic (3-1). Toujours en Italie, Achraf Hakimi s’éclate lui aussi en Lombardie, mais à l’Inter, Milan. Auteur d’un but et de deux passes décisives en quatre matches de Serie A, le Marocain confirme qu’il est l’un des meilleurs spécialistes à son poste. De l’autre côté de la Manche, ils sont trois ex-Merengues à avoir le sourire.

Ils sont heureux

Transféré gratuitement à Everton, James Rodriguez fait le bonheur de Carlo Ancelotti. Leaders de Premier League, les Tofees profitent pleinement du talent du Cafetero (3 buts , 2 passes décisives). De quoi rendre fous certains dirigeants madrilènes qui se demandent toujours pourquoi la Casa Blanca l’a laissé filer, surtout sans avoir récupéré le moindre denier. Enfin, à Tottenham, Sergio Reguilon est titulaire et Gareth Bale revit après de longs mois passés sur le banc ou en tribune.

Hier, le Gallois était titulaire (contre LASK en Ligue Europa) pour la première fois depuis le 24 juin dernier. Et s’il n’a pas spécialement brillé, Bale savoure pleinement son retour chez les Spurs. « C'est comme une mini pré-saison en ce moment pour moi, j'essaye juste de me mettre à plein régime, en profitant d'être de retour sur le terrain et d’être dans ce club incroyable. Quand je serai parfaitement en forme, je serai plus affûté et j'espère contribuer encore plus. (…) C’est l’une des raisons pour laquelle je joue bien. Tu veux être aimé, apprécié et je vais tout donner pour ce maillot », a-t-il confié hier à BT Sport. Les Merengues apprécieront...