Real Madrid : James Rodriguez met Zinedine Zidane dans l'embarras

Décidément, James Rodriguez s'est très vite adapté à l'Angleterre. Du côté de la Mersey, le joueur colombien revit. C'est simple, celui qui a coûté le total de 0€ au club de Liverpool est, avec Dominic Calvert-Lewin, le principal artisan du sacré début de saison des Toffees. Les troupes de Carlo Ancelotti pointent en tête de la Premier League, avec quatre victoires en autant de rencontres.

La suite après cette publicité

Le Cafetero a déjà eu le temps de montrer l'étendue de son talent, avec trois buts et deux passes décisives distribuées. Clairement, on peut dire qu'il renaît de ses cendres, après une nouvelle saison plutôt anecdotique du côté du Real Madrid, où il n'entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane. Et justement, comme l'explique le quotidien AS, les prestations de l'ancien Monégasque font grincer des dents à Madrid...

Les dirigeants appréciaient le Colombien

Le journal explique que plusieurs dirigeants sont mécontents de la façon dont le coach français a géré le cas James ces dernières années. Ils estiment qu'au vu de ses prestations outre-Manche, le Colombien aurait encore pu apporter à Madrid. Selon la publication espagnole, chaque bonne prestation du joueur d'Everton est scrutée de très près dans les bureaux du club, où de nombreuses personnes pensaient déjà, avant son départ, qu'il pouvait être utile à l'équipe de la capitale espagnole.

Une pression supplémentaire sur les épaules de Zinedine Zidane, pour le média. Pour l'instant, la Liga a plutôt bien démarré pour les Merengues, qui affichent un bilan de trois victoires et un nul après quatre rencontres. Mais si les résultats venaient à se corser, nul doute que les journalistes espagnols et les dirigeants du Real Madrid ne manqueront pas de rappeler à Zinedine Zidane qu'il a décidé de se passer d'un joueur qui aurait pu lui rendre bien des services...