Le Real Madrid pense à Christophe Galtier

Mais où va donc bien atterrir Christophe Galtier ? Champion de France avec le LOSC cette saison, l'ancien Stéphanois a d'ores et déjà annoncé qu'il allait quitter le nord de la France cet été : « j’ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Létang, après l'avoir beaucoup écouté ce matin, que j'allais quitter le LOSC. Ou que j'arrêtais avec le LOSC, je ne sais pas trop quel terme il faut employer. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici ».

La suite après cette publicité

Un temps annoncé proche de Naples, puis de l'OL, il a vu Spalletti rejoindre les Napolitains et Peter Bosz arriver à l'Olympique Lyonnais. Mais la piste la plus chaude, depuis le début, est celle qui mène à l'OGC Nice. INEOS, les patrons du club de la Côte d'Azur lui offrent un beau projet et surtout un salaire largement supérieur à ce qu'il touche actuellement.

Le Real réfléchit

Toutefois, se pourrait-il qu'un club débarque de nulle part et ravisse Galtier aux Aiglons ? Peut-il être tenté par un nouveau challenge, mais à l'étranger cette fois ? Il faudra un peu de temps pour répondre à ses questions d'autant qu'il est encore sous contrat avec les Dogues et qu'il faudra discuter avec eux pour le libérer de son contrat.

🎙️ @edupidal



"El Real Madrid ha preguntado en el casting que están haciendo de entrenadores por la situación de Christophe Galtier, entrenador del Lille". — El Transistor (@ElTransistorOC) May 29, 2021

Une information assez surprenante est revenue aux oreilles des journalistes de l'émission El Transistor de la Onda Cero. Christophe Galtier serait un profil étudié pour venir entraîner le Real Madrid, orphelin depuis quelques jours de Zinedine Zidane, qui a claqué la porte. Reste maintenant à savoir s'il n'est pas engagé avec Nice et surtout à quelle place est-il dans la short-list de Florentino Perez.