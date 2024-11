Real Madrid : Jude Bellingham vole au secours de Kylian Mbappé

Ça ne va pas fort pour Kylian Mbappé. L’international français a vécu une nouvelle soirée compliquée sous les couleurs du Real Madrid, lors de la défaite des Merengues à Liverpool (2-0), ce mercredi soir, en Ligue des champions. Auteur d’un penalty arrêté, il aura peiné à inquiéter la défense des Reds. Questionné sur ce moment fort de la rencontre, son coéquipier Jude Bellingham estime que cette occasion raté d’ouvrir la marque n’est pas la raison pour laquelle le Real a perdu. « C’était un moment important dans le match, mais cela peut arriver. C’est un joueur merveilleux, mais la pression qu’il porte est énorme en raison de ses qualités. Le penalty n’est pas la raison pour laquelle nous avons perdu le match. En tant que collectif, nous n’avons pas été assez bons ce soir-là. Kylian peut garder la tête haute et je sais avec certitude qu’il produira encore de nombreux moments qui seront énormes pour ce club », a indiqué l’Anglais à TNT Sports.

La suite après cette publicité

Bellingham a ensuite évoqué plus globalement la performance du Real, estimant que rien n’allait pour eux face à une équipe de Liverpool qui avait plus d’envie. « Dès la première minute, ils ont pris le contrôle du jeu. Nous n’avons jamais vraiment maximisé la période pendant laquelle nous avions la possession du ballon. Quand nous avons récupéré le ballon, nous avons probablement essayé de forcer trop souvent les contre-attaques. Nous avons trop perdu le ballon et cela leur a donné le contrôle. Défensivement, ils nous ont maintenus dans une position où nous ne pouvions pas réellement leur faire de mal. Ils étaient simplement plus motivés que nous, ce qui est décevant. »