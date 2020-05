Mercato : ces stars qui vont être sacrifiées lors d'échanges de joueurs cet été

Les fans des clubs européens sont déjà prévenus depuis longtemps : leur club de cœur ne pourra pas faire de folies, à quelques rares exceptions, que l'on parle de clubs qui visent le titre en Ligue des Champions comme de formations qui jouent le maintien dans leur championnat respectif. Pour se renforcer, beaucoup de clubs vont ainsi s'échanger des joueurs, à l'image de ce qui se fait en NBA par exemple. Des échanges secs, ou avec quelques sommes d'argent relativement basses, qui devraient donc permettre aux clubs de se renforcer sans devoir sortir le chéquier à répétition.

S'il y a un club qui compte bien se renforcer via ce procédé, c'est le FC Barcelone. Plusieurs joueurs, et pas des moindres, pourraient ainsi quitter la Catalogne dans le cadre de trocs : Arthur Melo, qui a tout de même fait savoir qu'il comptait rester au Camp Nou, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Sergi Roberto ou encore Samuel Umtiti. Et dans le sens inverse, c'est Lautaro Martinez qui pourrait être envoyé à Barcelone dans le cadre d'un échange de pions. En plus du leader de la Liga, il y a une autre formation qu'on devrait voir proposer ce type d'opération cet été : la Juventus. Des éléments de l'effectif turinois comme Daniele Rugani, Matteo De Sciglio, Federico Bernardeschi, Douglas Costa ou Miralem Pjanic, ont ainsi été annoncés du côté du Barça, et pourraient aussi servir de monnaie d'échange dans différentes opérations menées par les Turinois.

Un procédé peu probable en France

En Angleterre, où les clubs sont dans une situation un peu plus favorable que dans le reste de l'ouest européen, on compte aussi miser sur ce modèle. Du côté de Manchester City, on compte bien faire du latéral João Cancelo un atout de poids pour mener à bien différentes opérations. Du côté d'Arsenal, un peu mal en point, les médias britanniques ont également parlé d'Alexandre Lacazette comme monnaie d'échange, dans le dossier Thomas Partey notamment, et les Gunners comptent bien profiter de l'intérêt des Colchoneros pour le buteur tricolore pour s'offrir le Ghanéen. Willian, annoncé dans le viseur des Londoniens, pourrait aussi être offert par Chelsea dans l'opération Aubameyang, qui rejoindrait donc Stamford Bridge.

Les clubs de Bundesliga sont pour l'instant plus discrets à ce sujet, et seules quelques rumeurs parlant de packs conséquents pour dérober Jadon Sancho au Borussia Dortmund ont été évoquées, avec Manchester United en pole position sur ce dossier. Du côté des clubs français, cette hypothèse n'a pas encore vraiment été mentionnée, même si lors du mercato hivernal, on avait parlé d'un troc entre De Sciglio et Kurzawa, qui n'aura donc pas lieu cet été. Mais avec la délicate situation financière de bon nombre de clubs de Ligue 1, ces derniers n'auront peut-être pas le choix...