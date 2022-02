Tottenham : le message d'adieu de Dele Alli

Parti de Tottenham dans les toutes dernières du mercato direction Everton, le milieu de terrain Dele Alli a souhaité envoyer un message d'au revoir au membre du club et aux fans des Spurs. Sur son compte Twitter, l'anglais de 25 ans a publié ce mardi un texte de remerciement. « J'ai passé sept années incroyables à Tottenham durant lesquels je me suis fait de nombreux amis qui sont aujourd'hui comme ma famille » écrit l'international anglais avant de souhaiter une bonne fin de saison à ses anciens coéquipiers.

Le joueur qui était dans le club londonien depuis 2015, s'adresse ensuite aux supporters. « Aux fans, je veux vous dire merci. Nous avons passé des moments incroyables tous ensemble dont je me souviendrai toute ma vie. Je n'oublierais jamais vos encouragements. Jouer pour vous étais un rêve qui est devenu réalité, vous serrez toujours dans mon coeur.» explique le milieu offensif avant de remercier son ancien coach Mauricio Pochettino. « Je remercie Mauricio et son staff, pour leur confiance et leurs conseils au début de ma carrière à Tottenham. Cela m’a permis de prendre confiance et de montrer ce que je pouvais faire.» Delle Alli a disputé au total 269 matchs avec Tottenham, inscrit 67 buts et délivré 61 passes décisives.