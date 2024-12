PSG : Manchester City a tenté le coup Vitinha

Le Paris Saint-Germain vit des heures difficiles. En interne, il y a une fracture entre Luis Enrique et une partie de son vestiaire, notamment certains joueurs français menés par Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe. Mais hier soir, La Chaîne l’Équipe assurait que l’Asturien avait le soutien de sa direction pour le moment. Et nul doute que certains éléments sont encore acquis à sa cause. Ce qui est certainement le cas de Vitinha. Le Portugais est très apprécié par l’ancien entraîneur du FC Barcelone, mais aussi par son club.

D’ailleurs, le milieu de terrain de 24 ans devrait être bientôt récompensé avec une prolongation de contrat, alors que son bail actuel s’achève en juin 2027. Mais d’après AS, un club avait tenté de le chiper à Paris l’été dernier. En effet, le média espagnol révèle que Manchester City était très intéressé par son profil et avait même tenté une approche pour Vitinha. Mais le PSG n’avait même pas pris la peine d’écouter l’offre des mancunien assure AS.