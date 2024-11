Le Real Madrid a choisi le remplaçant de Carlo Ancelotti

On ne s’attendait pas à un tel début de saison pour le Real Madrid. Trop forts la saison passée malgré le départ inattendu de Karim Benzema en début de saison, les Merengues avaient remporté la Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Ligue des Champions au terme d’une saison mémorable. Cette année, avec l’arrivée de Kylian Mbappé, les supporters ibériques pouvaient s’attendre logiquement à une nouvelle année ornée de titres. Finalement, rien ne s’est vraiment passé comme prévu. En effet, plusieurs écueils sont venus ralentir les Madrilènes dans leur progression et le début de saison des Merengues est franchement délicat.

Incapable de trouver une animation offensive capable de permettre à tout le monde de s’exprimer comme il se doit, le club de la capitale est à la peine sportivement. Alors que les déboires sportifs et mentaux de Kylian Mbappé défrayent la chronique, les mauvais résultats s’accumulent à Madrid. Malgré un sacre en Supercoupe d’Europe, les hommes de Carlo Ancelotti ont connu des dernières semaines délicates avec une déculottée lors du Clasico (0-4) et une déroute face à l’AC Milan en C1 (1-3).

Santiago Solari était sur le point de remplacer Carlo Ancelotti

Dès lors, les doutes se sont emparés des esprits de la direction madrilène. En effet, après ces deux revers assez humiliants, les dirigeants du Real Madrid ont commencé à regarder tous azimuts pour trouver un éventuel remplaçant à Carlo Ancelotti. Et à en croire les informations de Relevo, les plans de Florentino Pérez étaient déjà bien avancés. En effet, en cas de défaite face à Osasuna, il y a deux semaines, le coach italien allait être démis de ses fonctions et son remplaçant avait déjà été trouvé.

Car oui, même si Ancelotti a finalement sauvé sa peau au profit d’un festival face au club de Pampelune (4-0), Santiago Solari allait être nommé entraîneur pour redresser sportivement le club madrilène. Une information de taille qui indique que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain reste sur la sellette et qu’il sera particulièrement attendu lors des prochaines semaines. Pour garder sa place sur le banc du Real, Carlo Ancelotti devra donc gagner face à Leganès ce dimanche (18h30) et devra montrer un visage rassurant lors du choc du milieu de semaine face à Liverpool mercredi (21h).