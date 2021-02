Tottenham prépare déjà le départ de Hugo Lloris

Les temps sont durs pour le capitaine de l'équipe de France. Ces dernières semaines, Hugo Lloris (34 ans) a été pointé du doigt par la critique après quelques erreurs dans les buts de Tottenham. Et si José Mourinho a volé à son secours en conférence de presse il y a quelques jours, les Spurs, eux, prépareraient la succession du gardien français arrivé à l'été 2012.

Le Daily Mail explique en effet que les Londoniens ont fait de Nick Pope (28 ans) leur cible n° 1 pour prendre la suite du champion du monde 2018. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Burnley, l'international anglais (4 sélections), estimé à 35 M€, est suivi de très près et ferait même figure de favori aux yeux des finalistes de la Ligue des Champions 2019.

Deux candidats désignés

Sky Sports, de son côté, croit savoir qu'un autre portier est attentivement suivi par Tottenham. Il s'agit de Dean Henderson (23 ans). Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025 à Manchester United, l'international anglais (1 cape) figure également en bonne place sur les tablettes londoniennes. Déçu de son temps de jeu cette saison avec les Red Devils (3 apparitions en Premier League seulement), l'intéressé souhaite rester à Old Trafford mais la donne pourrait changer si son statut ne change pas.

La prolongation du Niçois elle n'est évoquée nulle part. Et alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, un départ semble plus que jamais à l'ordre du jour. Le Mail précise que le Français ne serait pas contre un retour au pays et que Mauricio Pochettino se verrait bien travailler à nouveau avec lui du côté du Paris SG. Entre Euro et mercato, l'été de Lloris promet d'être animé.