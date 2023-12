CAN 2023, Cameroun : nouvelle polémique pour André Onana

L’histoire entre André Onana et le Cameroun est assez particulière et on ne sait jamais sur quel pied danser. Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le portier de Manchester United avait été écarté par son sélectionneur après un conflit. André Onana avait quitté le groupe en plein rassemblement alors qu’il avait évidemment débuté en tant que titulaire. Depuis, les deux hommes ne semblaient pas se reparler. Mais finalement, après plusieurs échanges, Rigobert Song, coach camerounais, avait fini par le rappeler. Et malgré sa méforme du moment, André Onana était très logiquement appelé pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février.

Mais selon les informations de ESPN, André Onana fait déjà polémique avec les Lions Indomptables. Il a, en effet, demandé à sa fédération la possibilité de retarder son arrivée au pays pour le rassemblement. Le Cameroun débutera son stage le 1 janvier et jouera un amical le 9 janvier avant de commencer sa CAN le 15 janvier. Onana souhaite d’abord disputer le match face à Wigan en FA Cup le 8 janvier (3e tour) et rejoindre le Cameroun ensuite. Pas sûr que cela plaise au staff…