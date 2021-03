Suède : Zlatan retrouve la sélection !

Après l'Euro 2016, Zlatan Ibrahimovic avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale avec la Suède. Depuis, il a fait le bonheur de nombreux clubs et plus particulièrement dans celui dans lequel il joue actuellement, l'AC Milan. Du haut de ses 39 années, l'ancien du Paris Saint-Germain empile les buts cette saison et avait été présélectionné avec la Suède récemment pour effectuer son grand retour. Mais il fallait encore attendre la liste.

Ce mardi elle est tombée et la star fait bien partie de cette liste pour le rassemblement de mars. On retrouve aussi dans cette liste l'avant-centre de la Real Sociedad, Alexander Isak et le joueur de la Juventus Dejan Kulusevski. Une bonne nouvelle donc puisqu'à quelques mois de l'Euro, où la Suède devra affronter la Pologne, l'Espagne et la Slovaquie, le retour de Zlatan Ibrahimovic va faire beaucoup de bien au football européen !