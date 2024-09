OM - Strasbourg : le groupe de Roberto De Zerbi avec Adrien Rabiot

Adrien Rabiot pourrait connaître ses premières minutes sous le maillot de l’OM face au RC Strasbourg. Le club phocéen vient de dévoiler sur ses réseaux sociaux le groupe qui se rendra en Alsace, ce dimanche soir à 21h en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Phocéens seront privés de leur capitaine, Leonardo Balerdi, suspendu après son carton rouge express reçu contre Lyon, le week-end dernier.

Mais la très grosse nouvelle de ce groupe olympien, c’est la présence d’Adrien Rabiot. L’international français (48 sélections, 4 buts), trop court pour se déplacer au Groupama Stadium la semaine passée, devrait donc faire ses débuts avec l’Olympique de Marseille au stade de la Meinau. Si l’ancien de la Juventus démarrera vraisemblablement sur le banc, son plan de reprise envisage une entrée en cours de rencontre. Avec ou sans Rabiot, les Phocéens (3e de Ligue 1) devront s’imposer en Alsace face à un Strasbourg, auteur d’un bon début de saison (10e), pour recoller à Paris et Monaco (16 points, 1er et 2e) et ne pas quitter le wagon de tête.

