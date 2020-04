OL : Jean-Michel Aulas prêt à aller devant les tribunaux ?

Depuis ce matin, rien d'officiel, mais on en sait un peu plus sur les intentions de l'UEFA concernant les modalités de qualification pour les coupes d'Europe la saison prochaine si les championnats ne reprennent pas. Et visiblement, l'instance dirigeante du football européen prendrait en compte les derniers classements de chaque ligue.

Enfin, les places habituellement accordées aux finalistes des coupes nationales (si le vainqueur est déjà qualifié en coupe d'Europe) seraient annulées, l'UEFA préférant récompenser le classement du championnat. Autant de rumeurs qui pourraient priver l'OL de compétition continentale l'an prochain. Mais Jean-Michel Aulas ne compte rien lâcher. «Pas d’accord avec le titre. Ll’OL a 10 matchs pour revenir, la coupe de Ligue, la Champion’s League pour se qualifier et toutes les décisions juridiques après !» Une dernière phrase qui en dit long si la décision de l'UEFA ne convient pas au patron de l'OL...