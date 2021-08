Tottenham : la raison de l'absence d'Harry Kane à l'entraînement

Harry Kane défraye la chronique depuis plusieurs heures. La raison ? L'attaquant de 28 ans aurait séché la reprise de l'entraînement collectif avec Tottenham dans le but de forcer son départ vers Manchester City cet été à en croire la presse britannique. Forcément, cela a jeté une petite bombe de l'autre côté de la Manche tant l'issue de cet épineux dossier est indécise. Ce mardi, The Telegraph assurait que le capitaine des Three Lions est finalement attendu en fin de semaine avec le reste du groupe entraîné par Nuno Espirito Santo afin d'y débuter sa préparation.

Le Daily Mail va dans ce sens mais précise que l'absence d'Harry Kane serait en fait justifiée. Le meilleur buteur de Premier League la saison passée doit en effet vraisemblablement observer un isolement de 10 jours après son retour de vacances en provenance des Bahamas. Il devrait se faire tester à j+5 afin de voir s'il peut reprendre l'entraînement plus rapidement ou non. De quoi calmer les spéculations autour de son avenir ?