ASSE : Laurent Batlles annonce la couleur pour le mercato

L'ASSE se prépare à une saison en Ligue 2 avec évidemment l'objectif de remonter en Ligue 1. Evidemment, il va falloir rebâtir l'effectif, ce que Laurent Batlles va s'attacher à faire dans les prochaines semaines, en insistant sur la confiance qu'il placera dans les jeunes du centre de formation : «je suis en train de rencontrer tous les joueurs un par un. Certains veulent rester, d'autres non, mais en attendant, chacun doit être dans une optique de travail. Ensuite, avec un centre de formation aussi performant, ce serait dommage de ne pas s'en servir largement.»

«L'idée, c'est d'avoir une ossature de quinze joueurs expérimentés, avec notamment des éléments qui ont connu le haut de tableau de L2 et ont le super état d'esprit, comme les trois joueurs déjà recrutés (les défenseurs Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, et le milieu Dylan Chambost), plus cinq ou six jeunes joueurs qui performeront dans la préparation. On a fait un vestiaire avec seulement des jeunes, mais il y a des casiers vides dans le vestiaire des pros : à eux d'aller les chercher !», révèle le nouvel entraîneur des Verts à L'Equipe.