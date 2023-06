Cannes passe sous pavillon américain

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Club marquant du football français, connu pour avoir notamment formé un certain Zinedine Zidane, l’AS Cannes vient d’annoncer l’arrivée d’un nouvel investisseur. Promus en National 2, les Dragons viennent officiellement de passer sous pavillon américain.

Propriétaire de l’AS Roma, le groupe Friedkin vient de devenir le nouvel investisseur majoritaire du club du sud de la France. «C’est une période passionnante pour intégrer un club de football aussi légendaire. Cannes et cette partie de la France ont toujours occupé une place spéciale dans nos cœurs, et je tiens à remercier le maire David Lisnard et Mme Anny Courtade d’avoir donné à ma famille l’opportunité de perpétuer l’héritage des Dragons. Nous sommes impatients de faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que le club soit compétitif pour de nouvelles accessions et faire en sorte que les fans et la ville soient fiers» a annoncé le nouveau président Ryan Friedkin.

