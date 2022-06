Séville : Munir El Haddadi repousse une approche de MLS, la L1 à l'affût

La suite après cette publicité

Munir El Haddadi (26 ans) sort d’une saison mitigée avec le Séville FC. Apparu à 24 reprises toutes compétitions confondues, l’attaquant n’a démarré que 10 rencontres pour un bilan de 3 réalisations. Loin d’être un premier choix pour Julen Lopetegui, l’international marocain (11 sélections, 2 buts), qui ambitionne de participer au prochain Mondial au Qatar, est à la croisée des chemins cet été, son contrat en Andalousie expirant en juin 2023.

Selon nos informations, ses représentants et lui ont repoussé une approche d’une franchise de Major League Soccer. L’écurie américaine (Los Angeles FC ?) était pourtant disposée à mettre 4 M$ (3,8 M€) sur la table pour le transfert et à offrir 2,5 M$ (2,38 M€) de salaire annuel à l’ancien pensionnaire du FC Barcelone. Toujours d’après nos informations, le profil du Lion de l’Atlas a été soumis à plusieurs écuries de Ligue 1 et deux d’entre elles ont manifesté un intérêt sans pour autant passer concrètement à l’action pour l’instant.