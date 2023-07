PSG : Manchester City fixe le prix de Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Bernardo Silva, c’est un des gros dossiers du moment. Le Portugais voudrait quitter Manchester City, estimant avoir fait le tour après un triplé historique. Pendant longtemps, il a été question d’un départ pour la Liga, mais le Real Madrid n’a pas l’air spécialement intéressé et le Barça n’en a pas les moyens. Le Paris Saint-Germain, comme dévoilé par nos soins, est bel et bien intéressé, alors que l’Arabie saoudite espère aussi attirer la star portugaise.

Les Saoudiens et Al Hilal sont prêts à offrir presque un million d’euros par semaine au joueur, soit plus de cinq fois ce qu’il touche actuellement à Manchester City. Mais le principal concerné ne semble pas forcément convaincu, alors que Pep Guardiola n’a pas spécialement envie de se séparer du joueur.

Un prix plutôt abordable

Mais les dernières informations de Football Insider laissent penser qu’aller chercher Bernardo Silva cet été, et bien ça ne sera pas si cher que ça. Le champion d’Europe et d’Angleterre en titre a ainsi fixé son prix à 45 millions de livres, soit environ 52 millions d’euros. Un montant plutôt raisonnable pour un joueur d’une telle qualité, et qui sort d’une saison pleine dans un club qui n’a en plus aucun besoin de vendre.

C’est d’ailleurs plus ou moins le prix qu’avait posé Manchester City sur la table en 2017 pour attirer celui qui jouait à Monaco à l’époque. Une plutôt bonne nouvelle pour le PSG, qui va cependant avoir la lourde concurrence de l’Arabie saoudite…