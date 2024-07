Real Madrid : le discours émouvant de Kylian Mbappé

Cette fois, c’est fait. Attendu comme le messie depuis ce matin, Kylian Mbappé a passé sa visite médicale tôt dans la matinée, avant de se rendre à Valdebebas pour y parapher le contrat de cinq ans qui le lie à la Casa Blanca. Ensuite, le Français a pris la direction du stade Santiago Bernabéu où 80 000 socios merengues l’attendaient impatiemment.

Après s’être changé dans le vestiaire madrilène, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est présenté avec le maillot blanc floqué du numéro 9 devant un public en délire. Et après un discours d’accueil du président Florentino Pérez, ce fut au tour du Bondynois de s’adresser à ses nouveaux supporters. A cette occasion, Mbappé n’a pas pu cacher toute son émotion d’avoir rejoint le club dont il rêvait quand il était enfant.

«Bonjour à tous. Je vais essayer de parler en espagnol. C’est incroyable d’être ici. Incroyable. J’ai dormi tant d’années avec le rêve de jouer au Real Madrid. Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité, je suis un homme très heureux. Je veux remercier le président Pérez qui a cru en moi dès le premier jour. Il s’est passé beaucoup de choses, mais je veux le remercier. Je veux aussi remercier toutes les personnes pour que j’arrive ici, ç’a été un travail difficile, mais nous avons gagné. Je suis ici, je suis un joueur du Real Madrid. Je vois toute ma famille heureuse, ma mère pleurer. C’est un jour incroyable pour moi. Depuis que je suis enfant, j’avais un rêve, c’est de jouer ici. Être ici, ça signifie beaucoup pour moi», a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

«Depuis plusieurs années, les supporters du Real me donnent beaucoup d’affection et je les en remercie. Maintenant, j’ai un autre rêve : c’est d’être à la hauteur de l’histoire de ce club, le meilleur club du monde. Je peux dire une chose : je vais donner ma vie pour ce club et cet emblème. Je veux donner un message à tous les enfants : j’étais comme vous, j’avais un rêve et aujourd’hui, je l’ai réalisé. J’ai un conseil : avec la passion, vous pouvez tout ce que vous voulez. Aujourd’hui, c’est moi, mais peut-être qu’un jour, ce sera vous. Je suis heureux et très fier de faire partie du plus grand club de l’histoire du football. Je ne vais pas parler davantage, sinon je vais pleurer.» L’aventure madrilène de Kylian Mbappé peut désormais débuter.