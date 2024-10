Clasico : Real Madrid TV fait une nouvelle fois scandale en Espagne

Qui dit jour de Clasico en Espagne, dit journée sous haute tension. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont rendez-vous ce soir au Bernabéu pour une affiche qui offre beaucoup de promesses. Les deux équipes affichent une forme ascendante, elles qui ont réalisé une grosse performance en Ligue des Champions cette semaine et les stars sont en forme, à l’image de Lamine Yamal, Raphinha ou encore Vinicius Jr. Bien sûr, il n’y aurait pas de Clasico sans polémique. Il faut bien faire monter la sauce, ce que les médias ibériques savent faire parfaitement. Cette fois, ils n’ont pas eu besoin d’aller chercher bien loin.

Sitôt le nom de l’arbitre annoncé par la Liga, José María Sánchez Martínez, Real Madrid TV a sorti une vidéo à charge, rappelant par exemple le dernier derby de Madrid dirigé contre l’Atlético. Extrait : «Est-ce qu’il pourra dormir ce soir ? Madrid reste leader malgré l’arbitrage. Ils ont retiré deux points pour ne pas avoir sifflé trois pénaltys. Des décisions grotesques et incompréhensibles de l’arbitre ont empêché Madrid de gagner. Les sanctions sont scandaleuses, elles sont très claires. La VAR a brillé par son absence.» Des propos violents dont Real Madrid TV s’est fait une spécialité depuis quelques années.

Flick : «Les vidéos de la télévision du Real Madrid ? Ce n'est pas bien»

Certains y voient un moyen de pression sur les arbitres mais aussi une manière d’envenimer les choses pour rendre le contexte encore plus tendu. Javier Tebas, patron de la Liga et ennemie déclaré de Florentino Pérez, n’apprécie pas. «Je n’ai pas vu les dernières vidéos, mais si elles sont comme les autres… ce n’est pas du fair-play ni ce qu’est le Real Madrid historiquement, un esprit chevaleresque. Cela fait un moment qu’ils ont cassé cette image et le problème de l’arbitrage est simplement fatigant, répétitif. Cela ne fait pas partie des valeurs du Real Madrid et des supporters madrilènes.»

Même Hansi Flick, pourtant pas du genre à jeter de l’huile sur le feu, a exprimé son dégoût hier en conférence de presse. «Je ne connaissais pas les vidéos de la télévision du Real Madrid», assure l’entraîneur allemand, pas encore habitué aux contextes d’avant-Clasico. «Ce n’est pas bien. Les arbitres ont un travail difficile et mon travail consiste à préparer les joueurs. Je n’ai jamais eu de problèmes avec les arbitres. Je l’ai dit. L’accent est mis sur la performance de l’équipe depuis le début de saison, et non sur les arbitres». Le Clasico est bel et bien lancé pour ce soir.

