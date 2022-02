MU : le message de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

C'était soir de match pour Manchester United ce mardi. Ce n'était pas la Ligue des Champions mais bien une rencontre de championnat qui attendait les Red Devils. En effet, les partenaires de Cristiano Ronaldo affrontaient Brighton & Hove Albion à Old Trafford, à l'occasion de la 25e journée de Premier League. Les Mancuniens ont pu compter sur leur duo de Portugais (Bruno Fernandes et CR7) pour remporter cette rencontre et repasser devant West Ham au classement.

Après sa plus longue disette de but depuis plus de dix ans (6 matches sans marquer), CR7 a enfin trouvé le chemin des filets en 2022 et son club a retrouvé le sourire après trois matchs sans victoire. Sur Instagram, le quintuple Ballon d'Or a réagi après cette rencontre, souhaitant envoyer un message aux supporters et à ses partenaires : «Remise sur les rails ! Personne n'abandonne et il n'y a qu'une seule façon de se remettre sur les rails : le travail acharné, le travail d'équipe, le travail sérieux. Tout le reste n'est que du bruit. Allons-y les Red Devils ! 🔴⚫️💪🏽»