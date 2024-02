Bayern Munich : les révélations surprenantes sur l’éviction de Thomas Tuchel

Entre Thomas Tuchel et le Bayern Munich, l’histoire d’amour n’a même pas duré un an. Nommé entraîneur du club allemand fin mars 2023 en lieu et place de Julian Nagelsmann, le technicien de 50 ans devait ramener les Bavarois vers les sommets. Mais il a échoué dans sa mission. Malgré un titre acquis lors de la dernière journée de Bundesliga l’an dernier, il n’a pas réussi à remporter une Coupe d’Allemagne. Son équipe a été éliminée à deux reprises de cette compétition sous ses ordres. En Ligue des champions, les Allemands sont passés à la trappe l’an dernier, mais sont toujours en course cette saison. Mais ils ont été battus 1 à 0 par la Lazio en 1/8e de finale aller.

La suite après cette publicité

Cassure entre TT et plusieurs joueurs

En championnat, ils sont devancés par un impressionnant Bayer Leverkusen (8 points de retard sur eux, ndlr). Rien ne va donc pour les Munichois, qui restent sur 3 défaites consécutives. Ce qui a d’ailleurs poussé les dirigeants et Thomas Tuchel à se réunir. Les deux parties ont décidé de se quitter à la fin de la saison 2023-24. La nouvelle a été diffusée dans la presse allemande hier peu après 10 heures. Quelques minutes après, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont publié un communiqué de presse pour officialiser le départ de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Ils ont précisé que cette décision conjointe est «le résultat d’une conversation amicale entre le PDG Jan-Christian Dreesen et Thomas Tuchel.» Ce que TT a confirmé par la suite.

À lire

Carlo Ancelotti va sacrifier une star pour Kylian Mbappé, retournement de situation pour Josuha Kimmich au Bayern Munich

Voici donc pour la version officielle. Maintenant, intéressons-nous aux coulisses de ce divorce. Outre les résultats, la personnalité forte et les relations de Tuchel avec certains joueurs ont causé sa perte. Ce n’est pas un secret, certains éléments comme Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Matthijs de Ligt sont en froid avec lui. Kicker ne lui donne pas tort et indique que la confiance sans limites du club envers plusieurs anciens du vestiaire, trop "égoïstes" et "surpayés" n’est pas une bonne chose. Tuchel a tenté de changer les choses l’été dernier en demandant un n°6. Mais il n’a pas forcément été suivi.

La suite après cette publicité

Une décision prise pour le bien de tous

Ce qui a marché dans ses précédents clubs n’a pas non plus fonctionné en Bavière. Ce dont il a beaucoup souffert. Tout cela a poussé le coach et le Bayern Munich à se séparer. Comment la décision a-t-elle été prise ? TZ révèle que les dirigeants allemands voulaient absolument éviter un licenciement soudain. Ils ont été marqués par l’épisode Julian Nagelsmann, auquel ils ont fait un coup dans le dos l’an dernier. Pour les têtes pensantes bavaroises, l’idée avec Tuchel était que la situation soit claire et nette très rapidement pour les deux parties afin de laisser le temps au club de préparer sa succession et à Tuchel de commencer à discuter avec d’autres écuries.

La décision a donc été prise d’un commun accord après l’ultime revers face à Bochum le 18 février. Les deux parties ont annoncé la nouvelle mercredi matin aux joueurs, avant l’entraînement prévu à 10h30 à Säbener Straße. Tuchel et Dreesen (PDG) se sont réunis avec l’équipe pour les informer de leur séparation cet été. Pour le moment, rien n’a fuité concernant la réaction des joueurs. Bild a toutefois indiqué qu’ils se sont entraînés un peu en retard à la suite de cette annonce. Une fois sur le terrain, Tuchel a communiqué normalement avec ses joueurs. Mais ses assistants, Anthony Barry (37 ans) et Nicolas Mayer (42 ans) ont beaucoup crié sur eux, précise la publication allemande. L’idée est à présent de bien terminer la saison ensemble. Mais si jamais les choses devaient s’envenimer, Ole Gunnar Solskjaer est pressenti pour assurer l’intérim.