Real Madrid : la nouvelle prise de parole remarquée de Kylian Mbappé !

Ce fut une fin d’année 2024 assez productive pour Kylian Mbappé. Après plusieurs semaines de doutes et de critiques plus que légitimes sur son niveau de performance, notamment dans les gros rendez-vous disputés par les Merengues, le Bondynois a vécu un mois de décembre assez heureux, avec 5 buts et 2 passes décisives notamment. De quoi lui permettre d’être élu meilleur joueur du mois du Real Madrid par les fans du club de la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

Clairement, ça va mieux pour le Bondynois, qui a de toute manière toujours eu le soutien des dirigeants, du staff et de ses coéquipiers, alors que si elle a parfois été assez critique, la presse madrilène n’a pas non plus été véhémente comme elle a pu l’être avec d’autres joueurs par le passé. Assez présent sur le plan médiatique depuis son arrivée à Madrid d’ailleurs, KM9 a pris la parole après la remise du trophée de joueur du mois de décembre.

Un bon mois de décembre

« L’équipe et moi, on est dans un bon moment. On a très bien commencé l’année, avec un match difficile que nous avons finalement gagné (victoire 2-1 contre Valence, NDLR), et maintenant on a plusieurs compétitions à aller chercher. Nous espérons gagner et bien jouer. Il y a beaucoup de matchs à venir, mais comme on dit ici, il faut tout gagner et être compétitif », a expliqué le Français sur Real Madrid TV.

La suite après cette publicité

« Merci au public d’avoir voté pour moi, ce fut un bon mois de décembre pour moi et aussi pour l’équipe car on a gagné un titre (la Coupe Intercontinentale, NDLR) et on a gagné beaucoup de matchs en Liga. Ainsi qu’un match très important en Liga. On veut maintenant gagner ce match de Copa et ensuite la Supercoupe », a conclu l’attaquant français, qui sera cependant laissé au repos ce soir, face au Club Deportivo Minera en 16e de finale de Coupe du Roi. Jeudi, il devrait être de la partie contre Majorque en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne.