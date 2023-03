PSG : Nuno Mendes dévoile ses objectifs

La suite après cette publicité

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain jouera sa saison sur la pelouse de l’Allianz Arena, face au Bayern Munich. Après sa défaite au Parc des Princes (0-1), le club francilien devra l’emporter à l’extérieur pour se qualifier en Ligue des Champions. Et pour y parvenir, Christophe Galtier compte notamment sur Nuno Mendes, le latéral parisien. Le Portugais de 20 ans est revenu sur son adaptation au PSG et a dévoilé ses objectifs pour son avenir.

«J’ai toujours dit à mon agent que j’aimerais jouer pour le PSG, explique Nuno Mendes, dans une interview accordée à One Football. C’était un grand changement quand je suis arrivé ici. Les joueurs réfléchissent très vite. Ils jouent en une ou deux touches. C’est du foot simple, les joueurs sont tops. J’ai évolué défensivement et c’est ce que j’ai l’intention de continuer à faire. Neymar, Messi, Mbappé, ce sont des joueurs qui dans un face à face peuvent vous dépasser très facilement. Les affronter à l’entraînement me permet de m’améliorer chaque jour. J’ai encore du chemin à parcourir. J’ai l’intention de laisser ma marque dans le football. C’est mon objectif». Et cela passera donc par une belle performance pour qualifier le PSG en quarts de finale de C1.

